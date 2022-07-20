"Є успіхи": Зеленський натякнув на отримання Україною ще однієї надважливої зброї

Україна може незабаром отримати найважливішу зброю від союзників

Україна може отримати від країн Заходу важливу систему ППО, яка може вписати своє ім’я до списку легендарної зброї, яка проявила себе у відбитті російського вторгнення.

Як повідомив у своєму традиційному відеозверненні президент України Володимир Зеленський за підсумками 20 липня, відповідні домовленості про постачання вже є.

Він зазначив, що відразу після прибуття РСЗВ HIMARS в Україну ці системи продемонстрували свою ефективність, а ця назва вже встигла стати рідною.

"Очевидно, що така ж вагома назва з’явиться від сучасних систем протиповітряної оборони, які ми просимо у партнерів", — сказав Зеленський.

Президент також додав, що представники нашої країни ні на день не зупиняли роботи з отримання ефективної системи ППО і вже досягли певного успіху, який дозволив збивати частину російських ракет.

"Однак потрібна зовсім інша швидкість та масштаби захисту", — сказав він.

Зеленський не став говорити про те, які саме системи ППО незабаром з’являться в Україні, проте найімовірніше йдеться про американсько-норвезькі комплекси NASAMS, які США мають намір поставити на потреби ЗСУ.

Варто зазначити, що Німеччина також обіцяла передати Україні комплекс ППО IRIS-T, проте за даними західних ЗМІ він не зможе прибути до нашої країни раніше листопада.