"Є успіхи": Зеленський натякнув на отримання Україною ще однієї надважливої зброї
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Україна може незабаром отримати найважливішу зброю від союзників
Україна може отримати від країн Заходу важливу систему ППО, яка може вписати своє ім’я до списку легендарної зброї, яка проявила себе у відбитті російського вторгнення.
Як повідомив у своєму традиційному відеозверненні президент України Володимир Зеленський за підсумками 20 липня, відповідні домовленості про постачання вже є.
Він зазначив, що відразу після прибуття РСЗВ HIMARS в Україну ці системи продемонстрували свою ефективність, а ця назва вже встигла стати рідною.
"Очевидно, що така ж вагома назва з’явиться від сучасних систем протиповітряної оборони, які ми просимо у партнерів", — сказав Зеленський.
Президент також додав, що представники нашої країни ні на день не зупиняли роботи з отримання ефективної системи ППО і вже досягли певного успіху, який дозволив збивати частину російських ракет.
"Однак потрібна зовсім інша швидкість та масштаби захисту", — сказав він.
Зеленський не став говорити про те, які саме системи ППО незабаром з’являться в Україні, проте найімовірніше йдеться про американсько-норвезькі комплекси NASAMS, які США мають намір поставити на потреби ЗСУ.
Варто зазначити, що Німеччина також обіцяла передати Україні комплекс ППО IRIS-T, проте за даними західних ЗМІ він не зможе прибути до нашої країни раніше листопада.