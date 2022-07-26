Лукашенко зробив чергову цинічну заяву щодо України: "Підпалюють поля задля картинки"

Ворожа армія масово обстрілює українські поля, провокуючи виникнення потужного дефіциту

Самопроголошений лідер білоруського режиму олександр лукашенко завив, що Україна нібито сама підпалює власні поля за допомогою бойових вертольотів, аби створити так звану "страхітливу картинку" для світу.

Як пише видання "Белта", посилаючись на слова невизнаного світовою спільнотою білоруського президента, який безпідставно звинуватив Україну у підпалі полів, і без того несприятлива ситуація на продовольчому ринку через дії української сторони наразі лише посилюється

"Критична ситуація на світовому продовольчому ринку тільки посилюється. Кадри пшеничних полів, що горять, спеціально підпалені бойовими вертольотами наших південних сусідів заради жахливої картинки, нікому не додають оптимізму", — заявив лукашенко.

Варто нагадати, що напередодні у розпорядженні "Телеграфу" опинилися відео та фото, які підтверджують, що через систематичні обстріли російських окупантів, на українських полях, розташованих на півдні країни, провокують виникнення масштабних пожеж. Водночас посушлива погода, яка останнім часом спостерігається в регіонах, знищенню врожаю, на жаль, лише сприяє.

Також зазначимо, що окупаційна армія російської федерації, доволі часто вдається до обстрілів українських полів, зокрема, запальними снарядами, таким чином повністю знищуючи врожай та провокуючи виникнення ще більшого дефіциту в країні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що через війну в Україні та неможливість експортувати зерно, світ перебуває на межі потужної продовольчої кризи. Зокрема, через дефіцит зернових культур найбільше може постраждати велика кількість країн Близького Сходу та Африки.