Новий удар по портах: військові озвучили деталі потужного ранкового обстрілу України

У ОК "Південь" пояснили, що за вибухи вранці чули на Одещині та Миколаївщині

Вранці у вівторок, 26 липня, російські окупанти завдали масованого ракетного удару по ряду міст України — серед іншого, сильно постраждали Одеська та Миколаївська області.

Як повідомили в оперативному командуванні "Південь", удару було завдано по прибережній частині, постраждали житлові будинки та портова інфраструктура.

Росіяни випустили кілька ракет повітряного базування, зокрема з використанням авіації з напрямку Чорного моря.

На Одещині є влучання у приватні будинки прибережних сіл з наступним займанням. На місцях працюють рятувальники. Попередньо постраждалих немає.

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У Миколаївській області атаковано портову інфраструктуру.

Судячи з коментаря голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, серйозних пошкоджень портовій інфраструктурі завдано не було.

У той же час, по Миколаївському району завдано удару і ЗРК С-300 з території тимчасово окупованої Херсонщини. Є влучення в авторинок, інші відкриті території передмістя. Інформація про масштаби руйнувань та постраждалих уточнюється.

Варто зауважити, що минулого тижня Україна, Туреччина, ООН та росія підписали "зернову угоду", згідно з якою зерно планувалося вивозити через порти "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний". Справедливо буде зауважити, що всі перелічені порти знаходяться на Одещині, Миколаївських у переліку немає.

Наступного дня після підписання росія пустила чотири ракети по Одеському порту, після чого заявила, нібито не порушувала угоду, оскільки вдарила нібито по військових цілях, а не по зерну.