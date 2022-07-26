Ракетна атака по Україні: де "прилетіло" від росіян (фото, відео)

Під ударом прифронтові та прикордонні міста

У багатьох областях України ранок почався з тривоги — росія випустила ракети по нашій країні. Повідомляється про вибухи у великих обласних центрах — Миколаєві, Одесі та Харкові.

У Миколаєві вибухи підтвердив міський голова Олександр Сєнкевич. Він закликав громадян перебувати у укриттях до закінчення тривоги. Місцеві жителі повідомляють про стовп диму та десять вибухів.

Містом росіяни випускають безліч ракет щодня, часто — з окупованої Херсонської області.

В Одесі про вибухт повідомляли з 4:55 ранку. Офіційних коментарів від мерії поки що немає, але місцеві пабліки в Телеграм повідомляють про влучення у приватний сектор. Атакували Одещину с з літаків стратегічної авіації — повідомив речник ОВА Сергій Братчук.

У Харкові міський голова Ігор Терехов повідомив про подробиці ранкового ракетного обстрілу міста. Є "приліт", влучили в одну з частин Харкова, яка ближче до центру. Мер зазначає, що ракета влетіла поряд із будівлею, яка не має стосунку до військової інфраструктури. Про загиблих та постраждалих наразі не повідомляється.

росія продовжує атакувати нашу країну. Згідно з картами бойових дій ворогові вдалося просунутися на сході в районі Бахмута, а на півдні вони продовжують зміцнювати позиції. Український генерал вважає, що ВСУ має кілька тижнів, щоб почати звільнення Херсонщини, поки росія не стягнула резерви.