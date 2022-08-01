Військовий експерт пояснив хитрість росії з "наступом" на Харківщині

Окупанти придумали відволікаючий маневр

В останні дні з’являються дані про підготовку російськими військовими наступу в Харківській області, проте серйозних штурмів там не варто очікувати, у таких маневрів рф є інші цілі.

Таку думку "Телеграфу" висловив військовий експерт, полковник запасу Сергій Грабський.

Він звернув увагу на той факт, що за п’ять місяців бойових дій проти України росія вже наочно показала, що нездатна ефективно атакувати одразу на кількох напрямках.

"Так що в найближчому майбутньому Харківський напрямок буде використовуватися росіянами скоріше як відволікання наших сил, створення додаткової зони напруги", — підкреслив Грабський.

За його словами, те саме стосується і Сумської, і Чернігівської областей, які регулярно обстрілюються з боку росії, щоб підтримувати градус напруги.

Варто зауважити, що напередодні про підготовку росією наступу на Харківщині розповіли військові експерти американського Інституту вивчення війни.

Як повідомляв "Телеграф", також підозрілу активність російських військових помітили на Криворізькому та Запорізькому напрямках.