Українські військові відбили десять атак росії, бої точаться ще на трьох напрямках (карта)

Ворог зосередив атаку на двох напрямках

Окупанти не припиняють атак — знову активізувалися на Харківщині. Окрім обстрілів, які вже стали регулярними, росіяни висунулися в районі населених пунктів Байрак та Дементіївка. Згідно з висновками аналітиків із США, захоплення Харківщини знову може цікавити російських окупантів.

За даними Генштабу ЗСУ, на Слов’янському напрямі атак не зафіксовано, а окупанти зосередилися на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Активізувався ворог на Краматорському напрямку — біля Івано-Дар’євки його відкинули.

Бахмутський напрямок — тривають обстріли цивільної та військової інфраструктури як з артилерії, так і з авіації. Штурм ворога вдалося відбити у чотирьох місцях: Яківлівки, Вершині, Кодеми, Травневому (на карті зеленим). У районі Бахмута та Зайцевого точаться бої.

Карта атак росії на Бахмутському напрямку

Авдіївський напрямок — обстріл триває, саму Авдіївку ворог атакував, але безуспішно. Бій триває біля Пісок. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріл триває. Окупанти намагалися висунутись розвідкою біля Новополя. Вороги виявили, відкрили вогонь та знешкодили.

Карта атака на півдні Донецької області, біля кордону із Запорізькою

На півдні України окупанти намагалися атакувати у районі Трудолюбівки, але їх відбили. Окупанти стягують на південь України сили, сподіваючись перешкодити контрнаступу ЗСУ. Українські військові на Херсонщині мають важливе завдання, вважає експерт Сергій Грабський, як максимум — розгромити велике російське угруповання.

Тим часом, як повідомляв "Телеграф", спираючись на карти бойових дій, росія уповільнює операції на Слов’янському напрямку через перекидання військ на південь, відкриваючи можливості для контратаки.