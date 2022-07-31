Війна — день 158: окупанти продовжують наступ, "відлуння Оленівки" пройшло світом

Оперативно про головне за 31 липня

Велика війна в Україні триває вже 158 днів. Українські сили оборони продовжують стримувати тиск окупантів на всіх напрямках, загарбники навіть можуть відкрити новий напрямок для атаки. Через провали на фронті ракетний терор з боку рф триває. Знову були обстріляні Харків та Нікополь. ЗСУ у відповідь точково вражає військові об’єкти росіян на окупованих територіях. Україна вимагає провести міжнародне розслідування вбивства військовополонених в Оленівці (Донецька область), і ООН готова направити туди групу експертів. Внаслідок російського теракту загинули понад 50 українських військовополонених.

У цьому матеріалі "Телеграф" повідомляє про головні події, що відбулися в Україні та світі 31 липня, проте більш оперативно інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

01:00 Під Святогірськом точаться бої, у лаврі залишаються сотні українців, — голова ВДА.

00:00 Штурмова авіація Повітряних сил Збройних сил України минулої доби знищила два польові склади боєприпасів, два ротні опорні пункти, до 20 одиниць ворожої бойової броньованої техніки, десятки російських військових, повідомляє пресслужба Повітряних сил.

А інформацію за 28 липня читайте у матеріалі за четвер: "Війна — день 155: окупанти чекають на контрнаступ ЗСУ і б’ють ракетами по Україні".

Що сталося 29 липня в Україні та світі можна дізнатися у нашій статті за п’ятницю: "Війна — день 156: трагедія в Оленівці та посилення обстрілів України".

З головними новинами за 30 липня можна ознайомитись у матеріалі за суботу: "Війна — день 157: ЗСУ ведуть успішні бої на Донбасі, росіяни відповідають звірствами проти полонених та цивільних".