Розпив бабла чи інценування? Росіяни почали панікувати через вибух у Севастополі

Росіяни не надто вірять у те, що український безпілотник міг дістатися через Чорне море до Криму

Ранковий вибух у Севастополі, кількість поранених через яке вже зросла до шести, налякав багатьох російських громадян. Вони бурхливо обговорюють інцидент, припускаючи його справжню природу та причину, доки українці вже жартують на цю тему.

"Телеграф" дослідив соціальні мережі на предмет найцікавіших реакцій та ознайомить своїх читачів із найкращими з них. Добірка вийшла дуже цікавою — адже багато росіян почали підозрювати, що рішення про вибух ухвалювали аж ніяк не українські військовослужбовці.

Деякі жителі Криму припускають, що вибух був постановкою виключно для того, щоб остаточно скасувати будь-які заходи до Дня військово-морського флоту росії.

Одне із фото з "наслідками" вибуху. Листя росіяни для антуражу не пошкодували

Частина людей навіть висуває теорію про те, що російські моряки можуть хворіти на коронавірус або страждати від святкового похмілля, тому їх вирішили не смикати зайвий раз. Але, звичайно, є й ті, хто продовжує вишукувати засоби ППО на Кримському півострові або ж обговорювати можливі змови.

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Натомість український сегмент соцмереж, як ніколи єдиний — сміються з моряків, пропонують росіянам якнайшвидше залишити український Крим, а також згадують про стан деяких кораблів Чорноморського флоту рф, наприклад флагману "Москва".

Нагадаємо, що за десять днів до цього росіяни скасували частину заходів до Дня ВМФ росії, яка включала морський парад російських військових кораблів. Натомість більшість судів відійшли до берегів Анапи.