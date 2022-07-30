ЗСУ передали "вітання": в Енергодарі поряд з готелем росіян горіла військова техніка (фото та відео)

Вибухи були настільки сильними, що у найближчих будинках вилетіли шибки.

Ніч з 29 на 30 липня пройшла досить напружено у деяких регіонах України через атаки російських солдатів. Проте неспокійно було й у тимчасово захопленому Енергодарі — цього разу завдяки старанням українських захисників. Поруч із готелем Запорізької атомної електростанції прогриміло кілька потужних вибухів, які дуже швидко перетворилися на серйозну пожежу.

За інформацією мера міста Дмитра Орлова, загоряння був настільки сильний, що до його гасіння довелося залучити спеціальну рятувальну техніку. Судячи зі звуків на відео, що розійшлося по мережі, всередині техніки знаходився запас бойових снарядів, котрі здетонували у вогні пожежі.

Повідомляється, що на повітря злетіли одразу три одиниці російської військової техніки. Усі вони були поруч із готелем, перекриваючи до нього підхід.

Так техніка горіла вночі

А так місце пожежі виглядає вранці

Конкретної інформації про те, що саме призвело до вибухів, немає. У мережі ходять як варіанти про прицільний удар ЗСУ, так і роботу місцевих партизанів.

Пожежа була помітна здалеку

Найголовнішим є той факт, що ніхто з місцевих мирних жителів не постраждав. Єдиний мінус — частина будинків, що стоять поряд, залишилася без шибок у вікнах, адже вибухи були досить сильними.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як доводиться виживати в окупації Херсону, який російські солдати поступово готують до псевдореферендуму. Напередодні на території області серйозно злетіли ціни на продукти.