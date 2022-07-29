Життя в окупації. Херсон: масово подорожчали продукти, росіяни забороняють розрахунок у гривнях (фото)

Тихий терор міста триває майже від початку війни

Тимчасово окупований Херсон, у якому нещодавно трапилась гучна "бавовна" на Антонівському мосту, продовжує жити під пильним контролем російських солдатів. Незважаючи на успіхи наших захисників у регіоні, до обласного центру вони ще не дісталися. Проте напруга вже відчувається — і навіть у місцевих цінах, які навіть на звичайні овочі, котрих у Херсоні завжди надміру, підскочили майже вдвічі попри сезон.

Про нинішню цінову політику в окупованому місті розповість "Телеграф", посилаючись на інформацію "Суспільне Херсон" та особисті розмови кореспондентів із людьми, які вибралися з окупації.

Насамперед варто відзначити, що на подорожчання продуктів харчування може впливати і нинішня економічна політика "влади"-колаборантів. За інформацією голови Херсонської ОВА Дмитра Бутрія, у місті хочуть заборонити розраховуватися гривнею, повністю перевівши регіон у рублеву зону.

Зараз на місцеві риночки часто заходять "поліцаї" і попереджають, що каратимуть тих людей, які все ще продають товари за національну українську валюту. Більше того — у місцевих магазинах почали вилучати термінали, щоб звести нанівець розрахунок банківськими картками.

До того ж, росіяни на Херсонщині відчутно занервували після підриву Антонівського мосту. Ще до цього, після перших ударів ЗСУ по переправі, окупанти посилили контроль за пересуванням своїх військ по місту, намагаючись обмежувати їхню "роботу" вдень. Звісно ж, через це не можуть не переживати і місцеві жителі.

Втім, люди все одно залишаються у Херсоні. І ходять за покупками, і організовують торгівлю. Ціни, щоправда, "кусаються" як для тих, хто вже кілька місяців провів в окупації. За кілограм огірків зараз херсонцям доводиться віддавати по 15 грн, за помідори — до 40 грн. Капуста коштує 25 грн, картопля — 20 грн. За моркву також доведеться викласти в середньому по 20 гривень.

Помідори дуже подорожчали

Моркву розбирають дуже швидко

Болгарський перець взагалі продається в діапазоні від 25 до 50 гривень. Одним із найдорожчих овочів став часник. За нього просять до 75 гривень/кіло.

Часник б’є всі рекорди

Ймовірно, українцям, які звикли до нинішніх стрибків цін на підконтрольній Києву території, такі ціни здадуться смішними, проте нагадаємо, що в Херсоні не так багато можливостей заробити грошей, а отже, і поповнити сімейний бюджет. Плюс місцеві фермери були змушені в окупації постійно працювати собі в збиток, продаючи овочі за фактичну безцінь.

Нерідко на ринку є й порожні прилавки

Як розповіла "Телеграфу" херсончанка Марина, яка виїхала з окупації на початку літа, перші кілька місяців на ринку було не проштовхнутися — переважно через продавців, які бажали виручити хоч щось за свою продукцію. Наприкінці травня та перших числах червня кілограм огірків у Херсоні коштував від 3 до 8 гривень! Та що там — за брокколі просили лише десятку. Полуницю тоді реалізовували по 20 грн, капусту — по 8-10 грн, моркву — в діапазоні від 7 до 10 грн.

Люди стоять у великих чергах, щоб придбати собі овочі

Більшість інших продуктів, звичайно, були або за майже українськими цінами, або трохи дорожчими. Цукор продавали по 110-120 грн/кг, яйця в середині весни сягали 100 грн за десяток. Куряче філе продавали по 250 грн, поки свинину можна було відшукати за ціною від 220 до 320 грн. Пляшка соняшникової олії коштувала близько 80 гривень, кіло гречки – до 85 грн.

Також дуже дорогим (і невдовзі дефіцитним) товаром були сигарети. Найчастіше ціна тютюнових виробів коливалася в межах 100-120 грн. Пачка "Мальборо" взагалі могла обійтися курцям до 200 грн. Окупанти завозили і свої цигарки — з окупованого Криму, але назвати їх нормальними було дуже важко.

Як зараз ситуація з цінами в місцевих магазинах, співрозмовниця "Телеграфа" не знає. Проте говорить, що багато з тих, хто залишився в окупації, відчайдушно чекає на прихід ЗСУ та нормалізацію життя — без постійного нагляду російських солдатів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які саме дії варто вжити українським захисникам, щоб якнайшвидше взяти Херсон під свій контроль, прогнавши окупантів.

Також ми писали, чому це може бути проблемно, адже диктатор путін не вирішить просто так "здати" місто.