Підвищення цін, "віджаті" магазини та підготовка до референдуму: як Херсон виживає в окупації

Жителі Херсона з величезним нетерпінням чекають на звільнення від окупантів

Російські військовослужбовці продовжують свій не-тихий терор тимчасово захопленого Херсона, який лише посилився після виведення з ладу Антонівського мосту. Втім місцеві жителі потихеньку запасаються продуктами та іншими необхідними товарами, сподіваючись на якнайшвидший прихід українських військових та звільнення від кремлівського ярма.

Детальніше про ситуацію в окупованому місті розповіла Twitter-користувачка під ніком "Херсон_це_Україна". Жінка розповіла, як зараз справи з ціновою політикою Херсона та загальним настроєм городян.

За її словами, за п’ять місяців окупації херсонці дуже втомилися від "руского міра". Вимушене безсилля через страх перед озброєними людьми змушує їх дедалі більше бажати приходу ЗСУ та, як наслідок, деокупації регіону.

Тим часом росіяни продовжують гнути свою лінію з підготовкою до "псевдореферендума" про приєднання до рф. Одразу після цього у місті посилили політику щодо використання гривні. У магазинах намагаються забирати термінали, відрізаючи людям можливість розплачуватись українськими банківськими картками. Продавців на ринку попереджають про можливе покарання, якщо продаж здійснюватиметься за рублі.

"Курс вже 1,5. За 1000 рублів — 700 гривень. У магазинах на тисячні купюри (такі видавали пенсіонерам) нічим давати здачу, — пише херсончанка. — Долар у Херсоні коштує 42 гривні в купівлі та 45 — у продажу. Обнал гривні впав до 2-5 відсотків, бо від гривні намагаються позбутися міняли. Рублі теж нікому не потрібні. Залишаються справжньою валютою лише долари".

Багато точок у Херсоні закрилися через непотрібність

Також росіяни не соромляться "віджимати" магазини, у тому числі великі супермаркети. Так, у колишньому приміщенні "Сільпо" тепер знаходиться лавка під назвою "Ситний маркет".

"Вкрали все: прилавки, вітрини, обладнання, каси, ваги, але назву поміняли… Рускій мір", — зазначає користувачка мережі.

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Також жінка озвучила деякі ціни. За її словами, вони змушують повірити, ніби ти живеш в іншій реальності. За кілограм цукру зараз у Херсоні просять 65 гривень, гречка коштуватиме 60 грн. Кіло борошна коштує від 17 до 20 гривень, натомість згущене молоко б’є будь-які рекорди — банка доходить в ціні до 110 гривень. Ще більше про вартість інших товарів у Херсоні "Телеграф" розповідав у великому матеріалі напередодні.

"Ра*истські товари дуже дорогі, медикаменти — ніби з крейди... Солодощі, які не солодкі, ніякі", — зізнається мешканка Херсона.

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За її словами, вже вельми звичною картиною для багатьох місцевих є розташування російської військової техніки на вулицях у житлових районах. Окупанти буквально розставляють озброєння між будинками, прикриваючись людьми. Також нерідко "Гради" та "Смерчі" розміщуються на території виправних колоній, де, як і раніше, утримуються в’язні.

"Ми живемо без сигналів тривоги. Трохи включали наші на судах наприкінці лютого. А потім зайшли ра*исти, і вже ніхто не включав нічого. Тому не біжимо по підвалах, коли чуємо вильоти та прильоти. Діти продовжують грати на вулиці, дорослі продовжують спілкуватися із сусідами", — пише Twitter-юзерка.

Росіяни обладнали для себе "лакшері"-містечко

Вона дуже просить інших українців не засуджувати херсонців, які залишились у місті. На її думку, кожен сам ухвалює рішення про необхідність вибиратися з окупації. Однак люди, зробивши висновки з Маріуполя та інших міст, роблять запаси і дуже-дуже чекають на прихід ЗСУ.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яке "гаряче" привіт російським окупантам передали партизани Херсона. Без постраждалих колаборантів не обійшлося.

Крім цього "Телеграф" писав, чому путін, швидше за все, відмовиться спокійно "здати" Херсон назад під контроль України.