Привіт від партизанів: у Херсоні підірвали авто "поліцаїв"

Окупантам та колаборантам не втекти від правосуддя

У середу, 27 липня, на 154-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в окупованому Херсоні пролунав вибух.

Про це повідомляє прокремлівське видання РИА Новости у telegram. Внаслідок вибуху поранені 2 співробітники "поліції".

"Вибуховий пристрій спрацював у Херсоні на шляху прямування поліцейської машини, поранено 2 співробітники, сказав глава адміністрації регіону", — пишуть російські ЗМІ.

Місцеві повідомили, що окупанти на місці події перекрили дорогу, а одним із постраждалих став коп-колаборант.

Зазначимо, у Херсоні регулярно відбувається "бавовна". Після того, як Україна почала знищувати військові об’єкти росіян на окупованих територіях, окупанти змінили тактику. Для доставки озброєння до обласного центру росіяни почали використовувати машини для гуманітарної допомоги. Крім того, склади та командні пункти загарбники намагаються розташовувати ближче до житлових будинків, займаючи навчальні та культурні заклади.

Нагадаємо, у ніч на 27 липня вночі було атаковано Антонівський міст поблизу Херсона. ЗСУ точними ударами зробили цю важливу транспортну артерію непридатною для перевезення вантажів. У мережі з’явилися перші кадри із серйозними пошкодженнями об’єкта. А окупанти вже погрожують помститися за міст.