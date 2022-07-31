Вибух у Севастополі: окупанти зробили несподівану заяву щодо запуску безпілотника

Винних у вибуху в штабі чорноморського флоту ще не знайшли, але Україну звинуватити встигли

У тимчасово окупованому Криму ранок неділі, 31 липня, почався з вибуху біля будівлі, де базувалося командування Чорноморського флоту рф. Одразу після цього з боку окупантів полетіли звинувачення в бік України, однак з'ясувалося що обстріл було здійснено з території півострова.

Як повідомила у коментарі пропагандистському Telegram-каналу "РИА Новости" так звана сенаторка від Криму Ольга Ковітіді, атаку безпілотника на штаб чорноморського флоту було здійснено із Севастополя.

"Атаку безпілотника на штаб Чорноморського флоту було здійснено із Севастополя, йдуть оперативно-розшукові роботи з пошуку винних", — заявила представниця окупантів Криму.

Додамо, що перед цим окупаційна влада заявляла, що безпілотник скинув на територію штабу російського чорноморського флоту саморобний вибуховий пристрій, внаслідок чого шестеро людей отримали поранення. Після цього інциденту в окупованому Севастополі скасували урочисті заходи з нагоди святкування Дня військово-морського флоту рф.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росіяни почали панікувати через вибух у Севастополі й підозрювати, що рішення про вибух ухвалювали аж ніяк не українські військовослужбовці, а окупаційна влада, щоб не влаштовувати людям свято й поділити між собою виділені на це кошти.