Виновных во взрыве в штабе черноморского флота еще не нашли, но Украину обвинить успели

Во временно оккупированном Крыму утро воскресенья, 31 июля, началось со взрыва у здания, где базировалось командование Черноморского флота россии. Сразу после этого со стороны оккупантов полетели обвинения в сторону Украины, однако выяснилось, что обстрел был совершен с территории полуострова.

Как сообщила в комментарии пропагандистскому Telegram-каналу "РИА Новости" так называемый сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, атака беспилотника на штаб черноморского флота была совершена из Севастополя.

"Атака беспилотника на штаб Черноморского флота была осуществлена из Севастополя, идут оперативно-розыскные работы по поиску виновных", — заявила представитель оккупантов Крыма.

Добавим, что перед этим оккупационные власти заявляли, что беспилотник сбросил на территорию штаба российского черноморского флота самодельное взрывное устройство, в результате чего шесть человек получили ранения. После этого инцидента в оккупированном Севастополе отменили торжественные мероприятия по случаю празднования Дня военно-морского флота россии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что россияне начали паниковать из-за взрыва в Севастополе и подозревать, что решение о взрыве принимались отнюдь не украинскими военнослужащими, а оккупационными властями, чтобы не устраивать людям праздник и поделить между собой выделенные на это средства.