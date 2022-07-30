росія може відкрити новий напрямок атак: свіжі карти боїв в Україні

Ворог, ймовірно, також задумав оточення на сході

Поки європейські партнери пообіцяли Україні нове постачання важкої техніки, Україна продовжує оборону від російських загарбників. На північ від Харкова тривають бої, а на Херсонщині ворог намагався прорватися штурмом.

За даними аналітиків з Інституту вивчення війни, росія проводить кілька розвідоперацій на півдні Харківської та Донецької областей. Наземні атаки не припиняються.

Карта боїв в Україні

Схід України

Слов’янськ

Окупанти намагалися проводити розвідоперацію на північний захід від лінії Ізюм-Слов’янськ — ДРГ ліквідували у Щурівці, також ворог провів розвідку біля Чепіля. Це може вказувати на створення умов у просуванні на Харківщині у новому напрямку – на північний захід від лінії Ізюм-Слов’янськ. Експерти сумніваються, що захоплення територій Харківської області вдасться росіянам. Населені пункти під обстрілом, зокрема, завдано ракетного удару по Харкову в ніч на 30 липня.

Сіверськ

Росіяни атакували на схід від міста, вони знову намагалися прорватися в районі Верхньокам’янського розвідгрупою. Обстріли з артилерії та авіації продовжуються.

Бахмут

Атаки на Бахмут продовжуються з північного та південного сходу. Ворог наступав безуспішно у Вершині та Семигір’ї, з Новолуганського району. Вони також намагалися прорватися у районі Соледара.

Авдіївка

Напередодні росіяни посилили атакувати на північний захід від Донецька — під вогнем райони Авдіївки, Кам’янки, Красногорівки, Водяного та Пісок. Ворог масово обстрілює з артилерії. Експерти вважають, що ворог може відновити наступальні операції навколо Авдіївки, щоби розширити оборонний котел навколо північно-західного сектора Донецька.

Карта боїв на сході

Харків

Бої продовжуються на північ від Харкова. Відзначено часткове просування росіян на південний захід від Борщова, але дослідники не можуть підтвердити дату. Ракетна атака на місто продовжується.

Карта боїв навколо Харкова

Південь України

Окупанти ведуть бої вздовж лінії зіткнення та намагалися перейти у наступ у Білогірському напрямку. Атака триває як з вертольотів, так і з ракетами та важкої артилерії по Нікополю, Миколаєву та іншим містам вздовж Південної осі. Українські військові натомість продовжують знищувати склади боєприпасів на Херсонщині.

Карта боїв на півдні

Як раніше писав "Телеграф", відмічено стягування військової техніки до Херсонської області — її женуть через Мелітополь. Ворог може також націлитись на Миколаїв — бої можуть розпочатися вже наприкінці першого тижня серпня.

Зазначимо, що в результаті відбиття російських атак та використання зброї для ліквідації складів окупантів, противник недорахувався лише за минулу добу понад сотню військових та сім танків.