Війна — день 157: ЗСУ ведуть успішні бої на Донбасі, росіяни відповідають звірствами проти полонених та цивільних

Оперативно про головне за 30 липня

Широкомасштабне вторгнення рф в Україну триває вже 157 днів. Окупанти продовжують штурмувати Донбас, намагаючись рухатися до Бахмута та Авдіївки, попутно отримуючи по зубах на півдні України, де ведеться контрнаступ ЗСУ. Через провали на фронтах загарбники обстрілюють мирні міста. Нікополь обстріляли "Градами" та фосфором, а по Миколаєву вдарили касетними снарядами по скупченню людей. Російський терор не обмежився мирними громадянами. рф вбила українських військовополонених в Оленівці, при цьому цинічно звинувативши у всьому ЗСУ. На звірства росіян відреагував головнокомандувач українськими силами Валерій Залужний.

У цьому матеріалі "Телеграф" повідомляє про головні події, що відбулися в Україні та світі 30 липня, проте більш оперативно інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

00:00 Президент України Володимир Зеленський назвав загибель українських військовополонених в Оленівці у п'ятницю свідомим російським військовим злочином.

З головними новинами за 27 липня можна ознайомитись у матеріалі за середу: "Війна — день 154: тривожні новини з Донбасу, "бавовна" триває".

А інформацію за 28 липня читайте у матеріалі за четвер: "Війна — день 155: окупанти чекають на контрнаступ ЗСУ і б’ють ракетами по Україні".

Що сталося 29 липня в Україні та світі можна дізнатися у нашій статті за п’ятницю: "Війна — день 156: трагедія в Оленівці та посилення обстрілів України".