Мобілізація триває: у Раді розповіли, як зараз відбувається призов

Формування ЗСУ в цілому забезпечені сталим особовим складом, втім, серед військовозобов’язаних шукають необхідних фахівців

Разом із продовженням воєнного стану в Україні до 21 листопада 2022 року Верховна Рада схвалила і продовження на такий же строк загальної мобілізації. Втім, на її процесі та поточних темпах це рішення суттєво не позначилось. Про це розповів народний депутат, член комітету Верховної Ради з національної безпеки та оборони Федір Веніславський.

Як повідомив він в інтерв’ю "24 каналу", оскільки значних потреб у додаткових силах на фронті зараз немає, темпи призову невисокі. Насамперед до армії викликають тих військовозобов’язаних, які мають спеціальності, найбільш потрібні Збройним силам України. Наприклад, нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що ЗСУ потрібні оператори безпілотників, зв’язківці, артилеристи та айтішники.

Загалом, за словами Веніславського, українські збройні формування більш-менш забезпечені сталим особовим складом. "Йдуть невеликі призови тих військовослужбовців, яких потребує сектор безпеки й оборони", – сказав нардеп.

Як повідомляв "Телеграф", в Україні паралельно із військовою мобілізацією відбувається також і цільова – залучення громадян до відновлення деокупованих територій. З’явилось пояснення, як вона відбувається і які роботи виконують її учасники.