Просто з вулиці – на фронт? Адвокат пояснила, які види повісток насправді вручають на вулиці

Документ, який можна отримати у громадському місці – не є "бойовою" повісткою

Видача повісток на вулицях та у інших громадських місцях – одна з найбільш гарячих тем мобілізаційної кампанії під час повномасштабного російського вторгнення. У МВС твердять, що ця практика є законною і спрямована на користь Збройних сил України. Тим часом, юристи запевняють, що таким чином можна отримати не всяку повістку, йдеться про конкретні їх типи.

Як розповіла виданню "Слово і діло" адвокат Вікторія Тютюнникова, "бойові" повістки так не роздають. Як раніше писав "Телеграф", усього в Україні існує чотири типи викликів до військкомату:

для уточнення інформації;

виклик на проходження військово-лікарняної комісії;

для призову на строкову службу;

мобілізаційне розпорядження.

Тютюнникова пояснює, що отримати у громадському місці можна тільки перший або другий вид документа. Тоді чоловік має з’явитись за викликом і надати усі необхідні відомості про себе або пройти медогляд.

За словами адвоката, чимало чоловіків до війни роками не бували у своєму військкоматі. За цей час у них могло народитись троє і більше дітей, що дає підстави для відстрочки, або стан здоров’я змінитись таким чином, що вони стали непридатні до військової служби. "Тому представники військкоматів вдаються до таких дій, щоб з’ясувати, хто ще може воювати", – пояснила вона.

Що ж до тих, хто отримав повістку-призов, вона повідомила, що після її вручення людину не відправляють одразу на фронт, адже там пріоритет надається людям навченим та з бойовим досвідом. Тому спершу такі військовозобов’язані проходять як мінімум навчальні збори, де опановують необхідну війську спеціальність.

Нагадаємо, повістки наразі приходять навіть тим, хто не підлягає мобілізації. Відбувається це саме через те, що військовозобов’язані громадяни не надають військкоматам вчасно відомості про себе.