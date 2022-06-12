Мобилизация в Украине: в каких случаях женщин могут призвать в ВСУ

Женщин могут в отдельных случаях призвать в ВСУ, но пока в этом нет необходимости

В Украине с конца прошлого года женщин начали ставить на воинский учет наряду с мужчинами. Тогда на решение всех бюрократических нюансов был дан год, но полномасштабное военное вторжение россии внесло коррективы в эти планы. В настоящее время женщины не подлежат мобилизации, однако и здесь есть свои исключения.

Глава Львовского областного территориального центра комплектации и социальной поддержки (ЦКСП, бывший военкомат) Александр Тищенко объяснил, что в украинском законодательстве нет положения об обязательном воинском призыве для женщин, кроме того в таком шаге в настоящее время нет необходимости.

Впрочем, по его словам, женщины в ВСУ все еще могут попасть по собственному желанию в качестве добровольцев.

Однако заместитель министра обороны Анна Маляр отмечает, что часть из них все же могут быть призваны на службу в особый период мобилизации, но только по дефицитным для ВСУ специальностям.

К этим специальностям Маляр отнесла:

медиков;

связистов;

операторов вычислительной техники или радиоэлектроники;

водителей гусеничных транспортных средств;

водолазов;

механиков и монтажников авиационных машин;

специалистов в сферах картографии, топогеодезии, фотограмметрии, аэрофотослужбы;

работников полиграфии и кинорадиомеханики;

сотрудников пищевой промышленности;

специалистов финансово-экономической деятельности.

Вместе с тем Маляр отметила, что пока ни одна женщина не была призвана в ВСУ без собственного согласия, даже несмотря на всеобщую мобилизацию.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какие категории украинцев не подлежат призыву в военное время, а также объяснял, что подразумевают волны мобилизации.