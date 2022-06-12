Мобилизация в Украине: в каких случаях женщин могут призвать в ВСУ
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Женщин могут в отдельных случаях призвать в ВСУ, но пока в этом нет необходимости
В Украине с конца прошлого года женщин начали ставить на воинский учет наряду с мужчинами. Тогда на решение всех бюрократических нюансов был дан год, но полномасштабное военное вторжение россии внесло коррективы в эти планы. В настоящее время женщины не подлежат мобилизации, однако и здесь есть свои исключения.
Глава Львовского областного территориального центра комплектации и социальной поддержки (ЦКСП, бывший военкомат) Александр Тищенко объяснил, что в украинском законодательстве нет положения об обязательном воинском призыве для женщин, кроме того в таком шаге в настоящее время нет необходимости.
Впрочем, по его словам, женщины в ВСУ все еще могут попасть по собственному желанию в качестве добровольцев.
Однако заместитель министра обороны Анна Маляр отмечает, что часть из них все же могут быть призваны на службу в особый период мобилизации, но только по дефицитным для ВСУ специальностям.
К этим специальностям Маляр отнесла:
- медиков;
- связистов;
- операторов вычислительной техники или радиоэлектроники;
- водителей гусеничных транспортных средств;
- водолазов;
- механиков и монтажников авиационных машин;
- специалистов в сферах картографии, топогеодезии, фотограмметрии, аэрофотослужбы;
- работников полиграфии и кинорадиомеханики;
- сотрудников пищевой промышленности;
- специалистов финансово-экономической деятельности.
Вместе с тем Маляр отметила, что пока ни одна женщина не была призвана в ВСУ без собственного согласия, даже несмотря на всеобщую мобилизацию.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, какие категории украинцев не подлежат призыву в военное время, а также объяснял, что подразумевают волны мобилизации.