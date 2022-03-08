Военнослужащие-срочники в Украине получат достойную прибавку к зарплате: подробности

Размер финансовой мотивации для борьбы с захватчиками был озвучен в Минобороны.

Украинские военнослужащие-срочники в период действия военного положения будут получать дополнительное вознаграждение в размере 30 000 гривен.

Как сообщили в Минобороны, Кабмин уже внес соответствующие изменения в постановление от 28 февраля 2022 г. № 168 и исключил ограничения по выплате военнослужащим срочной службы на период действия военного положения дополнительного вознаграждения 30 000 гривен ежемесячно.

Так, дополнительное вознаграждение от государства получат служащие следующих ведомств: ВСУ, СБУ, Служба внешней разведки, Минобороны, Нацгвардия, ГПСУ, Управление государственной охраны Украины, Госслужба спецсвязи и защиты информации, Государственная специальная служба транспорта, лица рядового и руководящего состава ГСЧС, Национальная полиция Украины.

При этом абсолютно все категории военнослужащих, являющихся участниками боевых действий, обеспечивают нацбезопасность, оборону и отпор агрессора и находятся в районах боевых действий — будут получать дополнительное вознаграждение в размере 100 000 гривен ежемесячно, пропорционально времени участия в таких действиях и мероприятиях.

Семьям погибших украинских военнослужащих будет выплачиваться единовременная денежная помощь в размере 15 млн грн, которая распределяется равными долями на всех получателей.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский такой размер выплат для военнослужащих объяснил тем, что сейчас это самая важная работа в Украине.

Ранее "Телеграф" сообщал, что командир экипажа SpaceX лично привез из США помощь украинским военным.