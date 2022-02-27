Зеленский сказал, сколько будут платить украинским военным до конца войны

Зеленский озвучил финансовую мотивацию для украинцев сражаться с захватчиками

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил сумму денежного вознаграждения для украинских военнослужащих, которую они будут получать в месяц до конца войны, развязанной Россией против Украины.

Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в воскресенье, 27 февраля, вечером.

"Мы будем платить нашим военнослужащим, держащим в руках оружие, по сто тысяч гривен в месяц", — сказал президент.

Зеленский отметил, что такая сумма денежного вознаграждения устанавливается не для того, чтобы военные сказали "спасибо" властям, а для того чтобы они знали, что страна им точно благодарна.

"И так будет до тех пор, пока не окончится эта война", — подчеркнул президент.

Он констатировал очевидность того, что украинские военные сражаются не за деньги, "а за сегодня, за завтра и очень жестко отвечают за то, что было вчера".

"Но мы должны понимать, что сегодня это важнейшая работа. Быть военным, защищать страну. И потому я очень хочу, чтобы государство достойно платило за эту работу", — подчеркнул президент.

Как сообщалось, днем 27 февраля украинские военные выбили российские войска из Волновахи, однако россияне превратили город в руины.