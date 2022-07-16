Народний депутат України VIII скликання, експерт Українського інституту майбутнього, президент аналітичного центру "Політика" Ігор Попов спеціально для "Телеграфу" пояснив, що говорить про прийдешній перелом у російсько-українській війні

Президент України Володимир Зеленський на тлі масованих російських ударів по українських містах заявив, що окупанти розуміють – ЗСУ поступово стають сильнішими. Тому загарбники намагаються завдавати максимальної шкоди українським містам, залякувати людей.

На п’ятому місяці війни, дійсно, є сигнали про те, що незабаром може статися перелом у веденні бойових дій. Українські резерви здобули бойовий досвід та провели бойове злагодження. Нарешті почали надходити перші зразки наступального озброєння від союзників. Навіть кілька далекобійних систем залпового вогню дозволили завдати високоточних ударів по складах та штабах супротивника в глибині його оборони. Як протидіяти цій тактиці, ворог ще не придумав, а перенесення складів далі за лінію фронту ускладнить логістику.

Читайте також: Категорія Інтерв'ю Спікер InformNapalm Макарук: Про ракетний спис, переговори і те, чому так активно вибухають ворожі склади Важливо розуміти – ЗСУ воюють на своїй землі і коли ми йдемо в контратаку, ми намагаємось зберегти життя наших людей, наші міста та селища.

У цих умовах війська противника посилили обстріл українських міст. Переважна кількість ракет потрапляє по цивільних об’єктах, гинуть мирні люди. Подібна тактика може застосовуватися для залякування населення та зміни його настроїв. Наразі українці категорично не сприймають мирні домовленості з будь-якими поступками. І масовий терор, на думку ворога, може стати "примусом до миру". Наступним кроком не можна виключати навіть застосування зброї масового ураження.

Українська система протиповітряної оборони зараз збиває близько половини випущених супротивником ракет. Однак її слід посилювати додатковим озброєнням. Саме тому у переговорах із західними партнерами Зеленський як один із головних пріоритетів називає постачання сучасних високотехнологічних протиракетних систем. Є перспективи отримання американських NASAMS та німецьких IRIS-T. Їхнє розташування в місцях повітряних атак значно посилить оборону міст та військових з’єднань.