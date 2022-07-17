Вночі був новий ракетний удар по Миколаєву: фото наслідків вражають

Пожежі гасили всю ніч

Пізно вночі в неділю, 17 липня, росіяни вдарили ракетами по Миколаєву, це викликало багато пожеж, зруйновано будівлі на двох підприємствах.

Станом на 09:00 ранку всі пожежі вже загасили. Місцеве управління Держслужби з надзвичайних ситуацій показало фото наслідків.

Варто зауважити, що близько 03:05 з боку Херсонської області на Миколаїв направили близько 10 ракет, на жаль, були "прильоти", що спричинило загоряння.

Як пояснив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, руйнування та пожежі було зафіксовано на двох промислових підприємствах.

У ДСНС Миколаївщини додали, що також постраждали інфраструктурні об’єкти. Пожежі вже загасили, на одному із місць "прильотів" зараз розбирають завали.

Дані про жертв та постраждалих уточнюються.

Руйнування на об’єктах значні

Залишилися величезні вирви

Рятувальники ще розбирають завали

Варто зауважити, що через близькість до окупованих територій Миколаїв уже багато місяців перебуває під обстрілами.

Як повідомляв "Телеграф", тільки днями в Миколаєві вдарили ракетами по одразу двом університетам. А до цього зруйнували місцевий готель "Миколаїв".