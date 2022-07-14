Атака на Миколаїв: росіяни вдарили ракетами по готелю та житлових будинках (фото, відео)

Місцеві жителі знаходять на вулицях уламки ворожих крилатих ракет

Ранок четверга, 14 липня, у Миколаєві розпочався з низки потужних вибухів. Після того, як над містом розвіялися клуби чорного диму, стало можливим оцінити пошкодження, завдані російськими ракетами. Противник усе ще атакує мирну інфраструктуру — удар припав на готель "Миколаїв", також від уламків постраждав місцевий торговий центр та кілька інших об’єктів.

Детальну інформацію про наслідки ранкового обстрілу було оприлюднено у виданні "Новини N", а також керівником Миколаївської ОВА Віталієм Кімом та мером Миколаєва Олександром Сєнкевичем.

Як уже повідомлялося, найбільше постраждав готель "Миколаїв", у якому немає нічого пов’язаного з військовослужбовцями, що могло б, на думку кремлівських вояків, вимагати "демілітаризації". Особливу небезпеку нинішня атака являла собою тому, що розташований готель у центрі міста.

Проте Віталій Кім підкреслив, що попередньо атака обійшлася без жертв, лише одна людина отримала поранення.

Наслідки ракетного удару

При цьому інфраструктура Миколаєва постраждала досить сильно. Ракета пробила верхній поверх готелю, через що було зруйновано бетонні перегородки на кількох рівнях будівлі. Також вибухова хвиля була настільки сильною, що пошкодила будівлю торгового центру навпроти. Вулиця поруч із пошкодженими будинками повністю усипана дрібними уламками скла.

Повідомляється, що росіяни випустили містом щонайменше дев’ять ракет. Частина з них також пошкодила два навчальні заклади, неназваний об’єкт транспортної інфраструктури та житлові будинки. В основному будівлі постраждали від осколків снарядів і, звичайно ж, вибухової хвилі.

Також у мережі публікують відео прильоту ракети готелем "Миколаїв". Сумнівів немає — снаряд не відхилявся від курсу, а був випущений саме по мирній інфраструктурі.

Момент прильоту в Миколаєві

Наразі на місці події працюють відповідні структури, оцінюються загальні пошкодження та деталізується інформація про атаку.

Слід зазначити, що ракети, швидше за все, випустили росіяни з окупованої Херсонщини. Однак зберігається і ймовірність завдання ударів з боку Чорного моря, адже в акваторії збільшилася кількість російських кораблів.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" розповідав про наслідки ракетної атаки на Краматорськ та Костянтинівку, що на Донеччині.