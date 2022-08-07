Хто міг отруїти гауляйтера Сальдо: з'явилися перші підозрювані

Зраднику України поставили діагноз "отруєння невідомою речовиною"

Гауляйтер та зрадник України Володимир Сальдо, якого через погіршення самопочуття перевели у токсикологічне відділення однієї з Московських клінік, перебуває у медикаментозній комі. Лікарі кажуть, що його отруїли, а підозрюють у цьому покоївку та кухаря. Про це пише російський Telegram-канал Baza з посиланням на свої джерела.

За інформацією каналу, Сальдо стало погано 3 серпня — у нього почалося помутніння розуму й заніміли кінчики пальців. Погіршення самопочуття зафіксували після того, як він з'їв приготовану новим кухарем їжу. А покоївку пов'язали з отруєнням тому, що саме вона привела в будинок херсонського гауляйтера нового кухаря.

Вже після того, як Сальдо втратив свідомість, його перевезли до Криму у лікарню імені Семашка, що у Сімферополі, де й ввели у стан медикаментозної коми. А після погіршення стану і там — так званого "голову" Херсонської області спецбортом доставили до НДІ ім. Скліфосовського у Москві.

"Зараз він лежить у токсикологічній реанімації з діагнозом – отруєння невідомою речовиною. Чим саме (можливо!) було отруєно Сальдо, покажуть результати аналізів, вони стануть відомі лікарям протягом кількох днів", — стверджують джерела.

Тим часом поплічник Сальдо, ще один зрадник Кирило Стремоусов заперечує його отруєння і той факт, що його ввели у стан медикаментозної коми.

"Не було жодних спроб його вбити. Він постійно під охороною перебуває. Володимир Васильович у нормальному стані. Людина у віці. П'ять місяців нон-стоп під кулями та "Градами". Людина просто перевтомилася. Діагноз — втома", — заявив він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російські окупанти призначили Володимира Сальдо так званим "головою" Херсонської ОДА, після чого він отримав низку погроз від кримських партизанів та став головною їх ціллю. Нещодавно в Херсоні знову намагалися його ліквідувати, після чого він заговорив про погане самопочуття нібито через COVID-19 й самоусунувся з посади.