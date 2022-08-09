Нікополь пережив найпотужніший обстріл з початку війни (фото наслідків)
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Ворог бив по житлових будинках та цивільних підприємствах
Місто Нікополь на Дніпропетровщині продовжує страждати від жорстоких нічних обстрілів, які останнім часом почастішали. У ніч проти 9 серпня росіяни обстріляли його тричі, випустивши по житлових будинках та мирних кварталах 120 реактивних снарядів.
Як повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської обласної воєнної адміністрації Валентин Резніченко, по Нікополю били з установок "Град". Обстріли відбувались за ніч тричі. Внаслідок цього пошкоджень зазнали кілька житлових будинків та три підприємства. На підприємствах є руйнування цехів, майстерень та адміністративних приміщень. Також були підбиті автомобілі. Відомо про одного постраждалого. 46-річний працівник одного з підприємств був госпіталізований з переломом.
Резніченко також повідомив, що, окрім Нікопольського, обстрілу вночі зазнав і Синельниківський район. У Великомихайлівській громаді зафіксовано руйнування житла, однак, за попередніми даними, обійшлось без постраждалих.
У решті районів області, за даними Резніченка, ніч минула спокійно.
Як повідомляв "Телеграф", наразі найінтенсивніші атаки росіян відбуваються на Донеччині, там окупанти тиснуть з трьох напрямків.