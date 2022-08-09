Окупанти атакували на трьох напрямках: актуальні карти боїв в Україні

Окупанти на сході намагаються перешкодити українській логістиці

Окупанти продовжують атаки на нашу країну — на сході вони намагалися прорватися на північний захід від Слов’янська, а також біля Бахмуту. Не зупиняються росіяни і в атаках з боку Донецька.

На окупованих територіях півдня України, як повідомляє звіт Інституту вивчення війни, планам окупантів завадив український удар по Антонівському мосту. Нагадаємо, напередодні по ньому відпрацювали з РСЗВ HIMARS.

Дослідники також наголосили на перекиданні в Україну набраних непрофесійних ворогів, що призводить до тиску на українців на окупованих територіях. Наспіх зібрані з аби кого частини були помічені в Харківській області.

Карта боїв в Україні

Схід України

Ізюм-Слов’янськ

Від Ізюму на північний захід окупанти не наступали, але обстрілювали. У тому ж напрямі від Слов’янська ворог намагався здійснити наземну атаку в районі Богородичного, але їхню спробу було відбито. Артилерія ворога била безпосередньо по Слов’янську.

Сіверськ

Окупанти знову намагалися наступати у бік Верхньокам’янського та інших населених пунктів на схід Сіверська, але відступили із втратами.

Бахмут

На схід та південь від Бахмута ворог продовжує атаки. Окупанти, за оцінкою дослідників, намагаються захопити Соледар, щоб прорватися до траси, яка є важливою в логістиці поставок на передові позиції на північному сході Донеччини.

Донецьк

Від окупованого Донецька ворог намагається просунутися у бік Авдіївки, Невельського, Пісків. Ймовірно, ворог зосередився на наступі на північний захід через Піски. Також окупанти атакували в районі Мар’їнки та Шевченка.

Карта боїв на сході

Харків

Обстріл міста та області триває ракетами, артилерією, мінометами, танками, з РСЗВ. Підтверджених наступів ворога немає. В окупованій частині області у Балаклії було помічено батальйон окупантів, набраний з російських засуджених, зазначається, що аморальна поведінка та жорстокість до місцевого населення зросли.

Карта боїв навколо Харкова

Південь України

росія продовжує обстріл, щоб не допустити українського контрнаступу. Українські сили тим часом продовжують обстріл військових позицій росіян та складів із боєприпасами. Серед іншого — Антонівський та Каховський мости, а також казарми у Мелітополі. Росіяни та колабораціоністи відклали відкриття мосту біля Херсона після нових пошкоджень.

Окупанти посилюють тиск на місцеве населення, посилюючи перевірки, та намагаються схилити до співпраці та обміну паспортних даних на одноразову допомогу. Партизанський рух тим часом закликає до зриву референдуму.

Карта боїв на півдні

Раніше "Телеграф" повідомляв про активізацію на півдні України колабораціоністів з ідеями про "референдуми" за приєднання до росії, зокрема у Запорізькій області. Російська сторона тим часом заперечує причетність до організації таких дійств, а також створення небезпечної ядерної ситуації на ЗАЕС.