росія відмовилася пускати інспекторів США до своїх ядерних об’єктів: у чому причина

У росії обіцяють, що такі заходи вводяться тимчасово.

У понеділок, 8 серпня, росія дипломатичними каналами повідомила США, що має намір тимчасово вивести з-під інспекційної діяльності свої ядерні об’єкти, які такій підлягають згідно з Договором про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО).

Як йдеться у заяві російського МЗС, таких заходів було вжито нібито через те, що нібито США домагаються перезапуску інспекційної діяльності на умовах, які не вигідні росії.

Там вважають, що через закритий повітряний простір країн ЄС, а також перерване авіасполучення російські інспектори не можуть фізично потрапити до США та отримати доступ до американських ядерних об’єктів.

Також зазначається, що додаткові обмеження виникають через посилення візового режиму в транзитних країнах за маршрутом проходження інспекторів. При цьому також повідомляється, що американські інспектори та члени екіпажів таких проблем не мають.

У російському МЗС додали, що москва має намір продовжувати дотримуватися положень ДСНО, а заходи, що вводяться, носять виключно тимчасовий характер.

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Як повідомлялося раніше, у росії напередодні заявили, що не застосовуватимуть ядерну зброю проти України, оскільки це суперечить доктрині війни.