росія зробила нову заяву про Україну та ядерну зброю

Нанесення ядерного удару по Україні не значиться у російській ядерній доктрині.

Продовжуючи заяви російського диктатора володимира путіна з приводу можливих наслідків ядерної війни, російські дипломати оголосили про відсутність загроз ядерного удару по Україні.

Про це у п’ятницю, 5 серпня, заявили у російській делегації в ООН.

Зокрема, там оголосили, що застосування ядерної зброї проти України неможливе, враховуючи ядерну доктрину рф.

Також російські дипломати спростували інформацію про те, що їхня країна привела в режим підвищеної боєздатності свої ядерні сили.

"Твердження про те, що ядерні сили росії переведені в режим підвищеної боєздатності, не відповідають дійсності", — запевнили в делегації в ООН.

Як повідомлялося, тема використання ядерної зброї російською федерацією у війні з Україною вже не вперше порушується з початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну. При чому говорять про це далеко не останні представники режиму та їхні союзники. Так про подібний варіант розвитку подій згадував навіть білоруський диктатор Олександр Лукашенко, а в росії про це розміркував заступник секретаря Радбезу рф дмитро медведєв. За його словами, ніхто із західного світу не має права загрожувати росії трибуналом, адже палець путіна постійно знаходиться на "червоній кнопці".