россия сделала новое заявление об Украине и ядерном оружии

Нанесения ядерного удара по Украине не значится в российской ядерной доктрине.

В продолжение заявлений российского диктатора владимира путина по поводу возможных последствий ядерной войны, российские дипломаты объявили об отсутствии угроз нанесения ядерного удара по Украине.

Об этом в пятницу, 5 августа, заявили в российской делегации в ООН.

В частности, там объявили, что применение ядерного оружия против Украины невозможно, учитывая ядерную доктрину рф.

Также российские дипломаты опровергли информацию о том, что их страна привела в режим повышенной боеготовности свои ядерные силы.

"Утверждения о том что ядерные силы рф переведены в режим повышенной боеготовности, не соответствуют действительности", — заверили в делегации в ООН.

Как сообщалось, тема использования ядерного оружия российской федерацией в войне с Украиной уже не первый раз поднимается с начала широкомасштабного вторжения россии в Украину. При чем говорят об этом далеко не последние представители режима и их союзники. Так о подобном варианте развития событий упоминал даже белорусский диктатор александр лукашенко, а в россии об этом рассуждал замсекретаря Совбеза рф дмитрий медведев. По его словам, никто из западного мира не имеет права угрожать россии трибуналом, ведь палец путина постоянно находится на "красной кнопке".