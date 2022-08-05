Укр

россия сделала новое заявление об Украине и ядерном оружии

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
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Ядерное оружие россии Новость обновлена 05 августа 2022, 20:31
Ядерное оружие россии

Нанесения ядерного удара по Украине не значится в российской ядерной доктрине.

В продолжение заявлений российского диктатора владимира путина по поводу возможных последствий ядерной войны, российские дипломаты объявили об отсутствии угроз нанесения ядерного удара по Украине.

Об этом в пятницу, 5 августа, заявили в российской делегации в ООН.

В частности, там объявили, что применение ядерного оружия против Украины невозможно, учитывая ядерную доктрину рф.

Также российские дипломаты опровергли информацию о том, что их страна привела в режим повышенной боеготовности свои ядерные силы.

"Утверждения о том что ядерные силы рф переведены в режим повышенной боеготовности, не соответствуют действительности", — заверили в делегации в ООН.

Как сообщалось, тема использования ядерного оружия российской федерацией в войне с Украиной уже не первый раз поднимается с начала широкомасштабного вторжения россии в Украину. При чем говорят об этом далеко не последние представители режима и их союзники. Так о подобном варианте развития событий упоминал даже белорусский диктатор александр лукашенко, а в россии об этом рассуждал замсекретаря Совбеза рф дмитрий медведев. По его словам, никто из западного мира не имеет права угрожать россии трибуналом, ведь палец путина постоянно находится на "красной кнопке".

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#Украина #Россия #Ядерный удар #Ядерное оружие