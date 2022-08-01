путин сделал заявление по поводу ядерной войны

Российские власти даже готовы делиться опытом в сфере атомной энергетики

Кровавый диктатор владимир путин, пока в россии идет подготовка к ядерной войне, удивил заявлением, что победителей в таком противостоянии быть не может, поэтому его никогда не должно произойти.

Как передает EADaily, об этом российский президент заявил, выступая перед участниками X Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия.

"Исходим из того, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть разрешена, и выступаем за равную и безраздельную безопасность для всех членов мирового сообщества", — подчеркнул он.

При этом российский лидер заверил, что они полностью выполнили обязательства по двусторонним договоренностям США, которые касались сокращения ядерных вооружений. И это, по мнению путина, должно давать ему право на доступ к мирному атому без каких-либо дополнительных условий. Более того, подчеркнул он, такое право должны иметь все страны, которые соблюдают требования Договора о нераспространении ядерного оружия.

"Готовы делиться с партнерами своим опытом в сфере атомной энергетики", — резюмировал российский президент.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские политики и пропагандисты неоднократно смаковали тему ядерной войны. Так недавно заместитель секретаря совбеза рф дмитрий медведев в очередной раз издал гневный пост в соцсетях и заявил, что "палец путина" всегда находится на "красной кнопке", а потому угрожать россии трибуналом никто не смеет.