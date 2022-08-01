Байден заявив, що США готові до термінових переговорів з росією: що хочуть обговорити

Американський президент нагадав, що навіть СРСР у розпал холодної війни хватало здрового глузду для ядерного роззброєння

На тлі чуток про те, що російський диктатор володимир путін готується натиснути ядерну кнопку президент США Джо Байден запропонував йому якнайшвидше повернутись до переговорів по договору, який замінить собою СНО-ІІІ – попередню версію документу про взаємне скорочення наступальних озброєнь. Про це йдеться у заяві Байдена напередодні 10-ї Конференції з розгляду дії Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Текст звернення опублікований на сайті Білого дому.

Байден нагадав, що США відповідально ставляться до того, як розпоряджаються своїм ядерним арсеналом, і прагнуть досягнути повного ядерного роззброєння в усьому світі. Він нагадав, що ключовими країнами у цій сфері є США та рф, як правонаступниця СРСР.

"Навіть у розпал холодної війни Сполучені Штати та Радянський Союз змогли працювати разом, щоб виконати наш спільний обов'язок щодо забезпечення стратегічної стабільності. Сьогодні моя адміністрація готова оперативно провести переговори про нову систему контролю над озброєннями, яка замінить новий СНО, коли термін його дії закінчиться у 2026 році", — заявив Байден.

Втім, він поскаржився, що для просування у цьому напрямку потрібен "сумлінний, готовий до дій партнер". Тим часом росія своїм нападом на Україну показала, що вона таким партнером не є. Американський президент закликав москву продемонструвати свою готовність відновити роботу з контролю над ядерними озброєннями із США.

Байден нагадав і про відповідальність Китаю, який також володіє ядерною зброєю і приєднався до ДНЯЗ. "Ні для однієї з наших країн, ні для всього світу немає жодної вигоди чинити опір суттєвій участі у питаннях контролю над озброєннями та нерозповсюдження ядерної зброї", — нагадав голова держави.

Американський президент повідомив, що США у співпраці з союзниками розробили пропозицію для Ірану, чия ядерна програма розвивається в обхід контролюючих органів. Він нагадав, що Америка тісно співпрацює з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ), щоб партнерство AUKUS між Австралією, Сполученим Королівством та США "відповідало найвищим стандартам нерозповсюдження". Окрім того, за його словами, Америка відновлює своє лідерство у мирному використанні ядерної енергії і тому прагне встановити Додатковий протокол МАГАТЕ як універсальний стандарт як для міжнародних гарантій, так і для домовленостей про ядерні постачання.

"У цей момент невизначеності та потрясінь на світовій арені підтвердження нашої спільної прихильності до основоположних принципів глобального режиму нерозповсюдження як ніколи важливо", — підсумував американський президент.

Як повідомляв "Телеграф", на тлі російської агресії в Україні та погроз кремля використати ядерну зброю, на більш сміливі заяви наважився і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин. Зокрема він погрожує США та Південній Кореї.