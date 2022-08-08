россия отказалась пускать инспекторов США к своим ядерным объектам: в чем причина

В россии обещают, что такие меры принимаются на время.

В понедельник, 8 августа, россия по дипломатическим каналам сообщила США, что намерена временно вывести из-под инспекционной деятельности свои ядерные объекты, которые таковой подлежат согласно Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

Как говорится в заявлении российского МИД, такие меры были предприняты якобы из-за того, что якобы США добиваются перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не выгодны россии.

Там считают, что из-за закрытого воздушного пространства стран ЕС, а также прерванного авиасообщения российские инспектора не могут физически попасть в США и получить доступ к американским ядерным объектам.

Также отмечается, что дополнительные ограничения возникают из-за ужесточения визового режима в транзитных странах по маршруту следования инспекторов. При этом также сообщается, что американские инспекторы и члены экипажей таких проблем не испытывают.

В российском МИД добавили, что москва намерена продолжать придерживаться положений ДСНВ, а вводимые меры носят исключительно временный характер.

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Как сообщалось ранее, в россии накануне заявили, что не станут применять ядерное оружие против Украины, поскольку это противоречит доктрине войны.