Американский президент напомнил, что даже СССР в разгар холодной войны хватало здравого смысла для ядерного разоружения

На фоне слухов о том, что российский диктатор Владимир Путин готовится нажать ядерную кнопку, президент США Джо Байден предложил ему как можно быстрее вернуться к переговорам по договору, который заменит собой СНВ-ІІІ – прежнюю версию документа о взаимном сокращении наступательных вооружений. Об этом говорится в заявлении Байдена накануне 10-й Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия. Текст обращения размещен на сайте Белого дома.

Байден напомнил, что США ответственно относятся к тому, как распоряжаются своим ядерным арсеналом, и стремятся добиться полного ядерного разоружения во всем мире. Он напомнил, что ключевыми странами в этой сфере являются США и рф как правопреемница СССР.

"Даже в разгар холодной войны Соединенные Штаты и Советский Союз смогли работать вместе, чтобы выполнить нашу общую обязанность по обеспечению стратегической стабильности. Сегодня моя администрация готова оперативно провести переговоры о новой системе контроля над вооружениями, которая заменит новый СНВ, когда срок его действия закончится в 2026 году", — заявил Байден.

Впрочем, он посетовал, что для продвижения в этом направлении нужен "добросовестный, готовый к действию партнер". Между тем, россия своим нападением на Украину показала, что она таким партнером не является. Американский президент призвал Москву продемонстрировать свою готовность возобновить работу по контролю над ядерными вооружениями с США.

Байден напомнил и об ответственности Китая, также владеющего ядерным оружием и присоединившегося к ДНЯО. "Ни для одной из наших стран, ни для всего мира нет никакой выгоды сопротивляться существенному участию в вопросах контроля над вооружениями и нераспространения ядерного оружия", — напомнил глава государства.

Американский президент сообщил, что США в сотрудничестве с союзниками разработали предложение для Ирана, чья ядерная программа развивается в обход контролирующих органов. Он напомнил, что Америка тесно сотрудничает с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), чтобы партнерство AUKUS между Австралией, Соединенным Королевством и США "соответствовало самым высоким стандартам нераспространения". Кроме того, по его словам, Америка восстанавливает свое лидерство в мирном использовании ядерной энергии и стремится установить Дополнительный протокол МАГАТЭ как универсальный стандарт как для международных гарантий, так и для договоренностей о ядерных поставках.

"В этот момент неопределенности и потрясений на мировой арене подтверждение нашей общей приверженности основополагающим принципам глобального режима нераспространения как никогда важно", — подытожил американский президент.

Как сообщал "Телеграф", на фоне российской агрессии в Украине и угроз кремля использовать ядерное оружие, на более смелые заявления решился и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. В частности, он угрожает США и Южной Корее.