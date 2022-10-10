ВСУ все ближе к Сватово: актуальные карты боев в Украине

Россияне пытаются помешать украинскому контрнаступлению на разных направлениях

Украинские военные продолжают оборону на Донеччине, где на Бахмутском и Авдеевском направлении россияне активно атакуют. В Луганской, Харьковской и Херсонской областях ВСУ отбрасывает оккупантов.

Согласно отчету Института изучения войны, наступление украинских сил продолжается восточнее реки Оскол с Харьковщины на Луганщину. Они уже вошли в Стельмаховку (село в Луганской области в 18 км западнее Сватово). На этом направлении также отмечены атаки россиян.

Не прекращаются обстрелы территории Украины ракетами. Очередная атака россиян разрушила в Запорожье подъезд жилого дома — уже третий раз подряд враг целится в жилую инфраструктуру.

Карта боев в Украине

Восток Украины

ВСУ продолжает движение в сторону Сватово — за несколько дней преодолели около 10 км ( в сравнении со сводками прошлой недели). Враг пытается атаковать на этом направлении — на границе с россией, а также к северо-востоку от Лимана.

Часть аналитиков считает, что украинские военные уже в процессе возвращения контроля над населенными пунктами Первомайское и Невское.

Карта контрнаступления на востоке

В районе Бахмута и Авдеевки россия продолжает атаковать. Штурмовые действия россия предпринимает также юго-западнее Донецка.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Российские оккупанты пытаются атаковать украинские войска в ответ на контрнаступление, но только несут потери. Они пытались прорваться в сторону Терновых Под, а также Давыдового Брода. Недавно освобожденные населенные пункты под огнем оккупантов. Сообщается о боях в районе Пятихаток, Саблуковки и Качкаривки — все северо-восточнее Новой Каховки. Россияне вістраивают новіе оборонительные линии.

Карта контрнаступления на юге Украины

Как ранее сообщал "Телеграф", в ночь на 10 октября Запорожье подверглось массовой ракетной атаке — россияне снова попали в подъезд многоэтажного дома, в результате чего он обрушился. Такие обстрелы — часть провокации, направленной против ВСУ и Украины, считают военные. Напомним, россияне весьма опасаются, что и на Запорожском направлении Украина начнет контрнаступление.