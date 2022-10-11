россия с утра атаковала еще один энергетический объект в Украине: что известно

Враг пытается испугать украинцев атаками на инфраструктуру

россия продолжает атаковать украинские объекты энергетической сферы — под ударом оказалась Ладыжинская ТЭС в Винницкой области. В области во время воздушной тревоги заметили дронов — на месте работают соответствующие службы.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Борзов. Он подтвердил атаку и сообщил, что ее осуществили два дрона-камикадзе "Shahed-136".

Ладыжинская ТЭС — часть ДТЭК "Западэнерго". Она обеспечивает не только Винницкую область, но и часть районов соседних. ТЭС работает на угле.

Ладыжинская ТЭС на карте

Оккупанты накануне устроили массированный обстрел украинских инфраструктурных объектов — перебои с электроэнергией и поставками воды наблюдались во многих городах Украины — накрыло в общем подсчете 12 областей и столицу. По данным ГСЧС на утро 11 октября все еще оставались обесточенными 301 населенный пункт в Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

Как ранее сообщал "Телеграф", в результате атак погибли мирные граждане — россия ударила по улицам городов и гражданским объектам в утренний час пик.