Не месть за Крымский мост: у Байдена раскрыли детали массированного обстрела Украины

Многие связали ракетные удары по Украине с взрывом на Крымском мосту, но такие крупные атаки планируются заранее

Российская атака на украинскую инфраструктуру была настолько масштабной, что ее планирование заняло больше чем несколько дней. Такое мнение выразил спикер совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Слова политика цитирует CNN. Кирби отметил, что на такое планирование уходит больше времени и "это не значит, что взрыв на Крымском мосту мог ускорить некоторые из их планов". При этом спикер не смог сказать, меняет ли россия стратегию с проигрышей на фронте на запугивание населения и ущерб инфраструктуре. Он напомнил, что эта тенденция развивается в последние дни.

В статье также отмечается, что ракетные атаки на энергообъекты могут стать предвестником нового, кровавого этапа в войне россии против Украины. Аналитики института изучения войны считают, что если атака была спланирована еще до взрыва на Крымском мосту, то она планировалась, чтобы отвлечь внимание от провала на направлении Харьков-Изюм-Лиман.

С Кирби не совсем согласен спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он считает, что россия ударить сейчас могла из-за взрыва на Крымском мосту. Враг пытается посеять панику — для этого бить по энергетике страны. От снабжения зависят и другие коммунальные услуги, такие как подача воды и отопление. В рф, вероятно, планировали атаки на более холодную погоду. Игнат считает, что такая атака может быть не последней — это террор против украинцев.

Как ранее сообщал "Телеграф", утром 11 октября россия атаковала еще одну ТЭС — в этот раз на Винничине. Использовали дроны-камикадзе. В СНБО считают, что у россии проблемы с количеством ракет и устроить Украине постоянный ракетный террор их не хватит.