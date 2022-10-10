"Не так много осталось всех этих ракет": Данилов успокоил украинцев по поводу ракетного террора путина

У Украины пока нет возможностей отражать столь массовые ракетные атаки россии, но и вражеский арсенал сокращается, говорит Данилов.

После массовой ракетной атаки россиян по Украине в понедельник, 10 октября, в распоряжении страны-агрессора и ее диктатора владимира путина осталось не так много единиц этого вида вооружения.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в интервью "Украинской правде" в понедельник.

Комментируя многочисленные "прилеты" в городах Украины, Данилов констатировал, что в настоящее время у ВСУ нет достаточного количества систем ПВО и ПРО, чтобы сбивать такое количество целей одновременно.

"Сегодня с учетом того количества ракет, которые летели на нашу территорию, конечно, мы не могли, к сожалению, сбить все", — сказал он.

Секретарь СНБО напомнил, что украинские власти, начиная с февраля-марта, просили зарубежных партнеров предоставить Украине мощности в противовоздушной обороне: "мы до сих пор получаем, но, откровенно говоря, хотелось бы больше и быстрее".

Вместе с тем он констатировал, что ракетный арсенал россии уменьшается, а потому рано или поздно они у россиян закончатся.

"Но я хочу успокоить всех наших граждан, что у него уже не так много осталось всех этих ракет, и они рано или поздно заканчиваются. И мы точно знаем, что их уже гораздо меньше, чем было до 24 февраля", — сказал Данилов.

Стоит отметить, что хотя россия пыталась массовой ракетной атакой запугать украинцев и сломить их сопротивление, граждане не столько испуганы, как разъярены и настроены на еще большую борьбу, о чем активно пишут в социальных сетях.