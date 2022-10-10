Удары по Львову: в городе большие проблемы с электричеством и транспортом

Света нет практически во всем Львове

После массированных ракетных атак рф по городам Украины в понедельник, 10 октября, во Львов произошли перебои со светом. Без электроснабжения осталось около 90% города, это повлияло и на работу транспорта. Пока что не курсируют трамваи и троллейбусы, но власти запустили больше автобусных маршрутов.

Такую информацию сообщил первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко, передает Телеграм-канал "Львів. Оперативно". По его словам, начал работу штаб ликвидации последствий.

"Более 80% светофоров не работает. На больших перекрестках работают регуляторы", — отметил чиновник.

Кроме того, во Львове нет горячей воды, но через резервное питание подается холодная вода. Также жители жалуются на сбои с сотовой связью.

Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий в комментарии "Суспільному" рассказал, что 7 из 15 ракет были обезврежены украинскими силами ПВО, а 8 ракет попали в энергетически подстанции. Это и спровоцировало перебои с электричеством, подачей воды и связью.

По его словам, как только удастся ликвидировать пожары, энергетики займутся возобновлением электроснабжения, после чего появится возможность вернуть подачу воды. Медицинские учреждения функционируют благодаря генераторам, а вот учебные решено перевести на дистанционную форму работы.

Напомним, в Офисе президента выступили с просьбой к согражданам. Украинцев просят, по возможности, в понедельник, 10 октября, на пять часов ограничить потребление электроэнергии с 17:00 до 22:00.

Ранее "Телеграф" сообщал, что россиянами были повреждены 11 объектов критической инфраструктуры Украины. Власти не исключают перебои света, водоснабжения и связи.