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Война — день 257: россияне несут тяжелые потери, но готовят новый масштабный удар по Украине

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Вторжение длится уже 257 дней
Вторжение длится уже 257 дней

Оперативно о главном 7 ноября

Полномасштабное вторжение россии длится уже 257 дней. Оккупанты несут тяжелые потери на фронте как в живой силе, так и боевой технике из-за чего на фронт приходится гнать устаревшую технику. Не имея возможности добиться победы на поле боя россияне методично уничтожают объекты критической инфраструктуры, и уже успели повредить около 40% объектов энергетики. Кроме того президент Владимир Зеленский предупредил о том, что вскоре россияне попытаются нанести еще один масштабный удар по Украине.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 7 ноября, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Оккупанты продолжают грабить Херсонщину, пытаясь унести оттуда как можно больше вещей. При этом в списке похищенного обнаружился детский паровозик.

Напомним, о том, что происходило 4 ноября, читайте в сводке: "Война — день 254: оккупанты совершают десятки атак на Донбассе, а в Киев приехал советник Байдена".

Данные за 5 ноября доступны в материале: "Война — день 255: оккупанты гонят войска на Бахмут и готовятся к боям на Херсонщине".

С информацией за 6 ноября можно ознакомиться в трансляции: "Война — день 256: тяжелые бои на Донбассе, россияне заминировали Херсон"

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#Украина #Россия #Война