Крым освободят быстрее, чем Донбасс: эксперт назвал главное условие

Есть несколько вариантов развития событий на фронте, но все они зависят от партнеров Украины

После того, как бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес рассказал, что возможно, Крым вернется под контроль Украины к лету 2023 года, появились мнения, что полуостров может быть освобожден даже раньше, чем территория Донбасса. Считается, что при этом заходить в Крым украинским войскам не обязательно.

Об этом рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан в комментарии "24 канала". По его словам, он может сделать даже более положительный, чем Ходжес, прогноз по Крымскому полуострову. Эксперт считает, что он может быть освобожден уже зимой или весной следующего года. Однако он отметил, что для этого Запад должен поставлять Украине вооружение в необходимых объемах.

Еще более неожиданные события, по мнению Романа Свитана, могут произойти после получения Украиной ракет ATACMS. Вооруженные силы Украины начнут отрабатывать военные объекты в Крыму, ведь этим ракетам не нужны особые пусковые установки. ATACMS работают с HIMARS, MLRS и MARS, а их наводка происходит выводом точки на карте, после чего они сами выполняют задания.

"Поэтому зачищать Крым мы уже могли бы и до Нового года, если получим ATACMS… Это то, что касается Крыма. Необязательно заходить в Крым, чтобы его начать освобождать, достаточно такого оружия, о котором я сейчас сказал", — подчеркнул полковник. запаса.

Кроме того, он добавил, что зачистить юг Украины можно через несколько месяцев, затем подойти к Крыму и начать уже работать с ним. Важнейший фактор для освобождения территорий – предоставление оружия.

Как сообщал "Телеграф" ранее, военные эксперты рассказали, какие успехи могут последовать после окончательного освобождения города Херсона от оккупантов.