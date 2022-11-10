День с ТРО глазами "Телеграфа": как бизнесменов, учителей и музыкантов готовят давать отпор оккупантам (репортаж)

Силы теробороны с первых дней полномасштабного вторжения встали на защиту Украины

Силы Территориальной обороны с самого начала полномасштабного вторжения играют одну из ключевых ролей в российско-украинской войне. В ряды Сил ТрО с 24 февраля записались десятки тысяч добровольцев: люди из бизнеса, айтишники, учителя, бывшие политики, звезды, музыканты — все, кто захотел дать отпор агрессору. Бойцы Сил ТрО часто идут в бой одними из первых. Еще в феврале они вместе с ВСУ, ГУР и "Азовом" активно участвовали в обороне и освобождении Киевщины.

Недавно о своем участии в ТрО написал даже племянник 35-го президента США Джона Кеннеди.

"Телеграф" провел день с бойцами теробороны, пообщался с командиром 241-й бригады и собственными глазами увидел, как они готовятся давать отпор врагу.

"Наши ребята участвовали в ожесточенных боях у села Мощун, когда противник хотел форсировать реку Ирпень"

3 мая украинский парламент принял закон о внесении изменений в Закон Украины "Об основах национального сопротивления" о предоставлении возможности территориальной обороне выполнять задачи в районах ведения боевых действий вне их мест формирования. Сейчас Территориальная оборона стала полноценными боевыми единицами, еще одним видом войск ВСУ.

"Если бы спрашивали, кто эти люди, которые в спортивных костюмах и кроссовках пошли защищать Украину, я бы сразу сказал — это ТрО. Но эти, казалось бы, неподготовленные люди, уже с апреля выполняли задачи на очень серьезных направлениях: вокруг Бахмута, Северодонецка, Лисичанска, Харькова, в районе Херсона и Николаева. Там бойцы получали боевой опыт", — так с улыбкой начинает свой рассказ командир 241-й отдельной бригады ТрО с позывным Ковальский.

Прежде всего, мы приехали общаться с комбригом в одно из мест дислокации ТрО.

Командир 241-й отдельной бригады ТрО с позывным Ковальский и журналист "Телеграфа" Юлия Забелина

"24 февраля я был в другой должности, 131-й отдельный батальон ТрО. Мы получили задачу выдвинуться в район Гостомеля на усиление наших десантников, но на подходе попали в засаду. Задача стояла штурмовать Гостомельский аэропорт, при том, что 90% людей у нас никогда не держали в руках оружия, но эти люди были готовы заплатить самую высокую цену, отражая атаку врага. Со стороны же россиян там были элитные подразделения специального назначения, бригады ГРУ. Мы же взаимодействовали с бучанской и ирпенской ТрО, 72-й отдельной механизированной знаменитой бригадой им.Черных Запорожцев. Именно она была "главной скрипкой" там. Также с Нацгвардией, ГУР, воинской частью 3027, с 207-м стрелковым батальоном, с 243-м, а наши ребята помогали чем могли, особенно в ожесточенных боях возле села Мощун, когда противник хотел форсировать реку Ирпень", — вспоминает Ковальский.

По словам комбрига, незадолго до вторжения он уже понимал, что ситуация будет складываться, как во время нападения на Финляндию и Польшу, и что Киев будет атакован.

"Если бы мы их не остановили возле Киева, то они пошли бы "отвоевывать" свои имперские интересы и в Румынию, и в Польшу, и в страны Балтии. Но украинцы пошли воевать в ВСУ и к нам в ТрО, чтобы защитить государство. Многие вообще не имели опыта: кто-то работал продавцом, кто-то юристом, кто-то преподавателем. Но все объединились ради Украины", — продолжает комбриг.

Комбриг Ковальский делится некоторыми нюансами работы

Он рассказывает, что тогда, еще в составе 112-й бригады, его бойцы участвовали в обороне Киева, освобождали Бучу и Ирпень и выполняли другие задачи на Северном направлении, одном из самых "горячих" весной.

Комбриг рассказывает, что сейчас практически половина батальонов бригады с честью выполняет свои боевые задания в Харьковской области, на севере Украины, в Херсонской и Николаевской областях.

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"Раненые бойцы рвутся как можно быстрее вернуться на фронт"

С особым воодушевлением Ковальский говорит о героях, защищавших и защищающих Украину на самых опасных направлениях. Такое впечатление, что он хочет вспомнить всех смельчаков, но, к сожалению, для этого не хватит даже нескольких текстов.

"Люди, которые и рядом не стояли с военной службой, выживали в невероятных условиях: командир с позывным "Музей" и его рота находились в полном окружении двое суток в Северодонецке. Без еды и воды они трижды останавливали превосходящие силами бронеколоны рашистов, при том, что противотанковых средств было немного. Наши ребята привыкли ко всему, уже могут жить и воевать даже из-под земли. Раненые, часто буквально порванные на куски, они выживают, держатся и как можно быстрее рвутся встать из колясок и с госпитальных коек и вернуться на фронт. И таких в ТрО тысячи. Почти каждый — герой", — говорит комбриг.

Главная цель всех украинских воинов - на мишенях для тренировки

По его словам, еще с начала вторжения главная тактика врага — это запугать украинцев, и для этого он не гнушается никакими зверствами. "Они вообще жестокие: стреляли даже в собак. Некоторым перерезали горло. За хвосты подвешивали кошек. Они хотели нас запугать, но не понимали нашей казацкой природы. Они еще при Петре I начали искоренять ее, но не смогли тогда – не смогут и сейчас".

После разговора с комбригом едем в другое место дислокации бойцов бригады, в отдельную роту спецназначения "Черный ворон".

Ротному "Блицу" есть чем гордиться: "Направлений работы у нас очень много: от ведения разведки в Харьковской области, организации школы боевого управления дронами, до разработки нового оборудования и способов психологического тестирования для военнослужащих перед отправлениями их на передовую".

Первое, что видим, когда попадаем в здание, это небольшой мемориал со фотографией и персональными вещами погибшего героя. Это командир взвода роты Андрей Литовченко. До вторжения он жил и работал во Франции, но в феврале вернулся защищать Родину. Когда возглавляемая им разведгруппа попала во вражескую засаду, Андрей пожертвовал собой, чтобы спасти побратимов.

У военных всегда много работы, и бумажной - в том числе

Мы направляемся в помещение, где проходит тестирование новых технологий для реабилитации.

"Одно из наших направлений — это телереабилитация, боец может находиться где угодно, весь процесс организован онлайн. Сейчас, например, мы занимаемся с пациентами в ожоговом отделении, — рассказывает сотрудница Института кибернетики Татьяна Семикопная. — Участие в военных действиях – это наибольший критический стресс. Не каждый организм может с ним справиться. Мы создали небольшие портативные приборы, которые оценивают данные электрокардиограмм по функциональным шкалам, что позволяет оценить физиологическое состояние и психологический статус".

Институт кибернетики сотрудничает с отдельной ротой спецназа в этом проекте.

У бойцов ТРо много всяких интересных приспособлений

Еще один разработанный аппарат – психолот. Он помогает тестировать ориентировку на местности, память, склонность к риску и т. д. Небольшое исследование приходится пройти и журналисту "Телеграфа". После того, как пальцы три минуты находились на маленьком устройстве, на экран выводится результат кардиограммы и вывод психологического типажа.

"Мы работаем еще с одним портативным устройством, которое позволяет собирать и анализировать данные в режиме онлайн. Анализируются 140 параметров сердечной деятельности. Так мы можем видеть, ранен боец или жив, насколько он может выдерживать нагрузку. Это позволяет также проводить отбор бойцов на задачи", — рассказывает боец с позывным "Декстер". По его словам, это только часть проекта формы нового поколения.

Здесь тестируют портативные устройства, позволяющие оценить состояние бойца

"Сейчас особый акцент на разработке передовой системы автоматических турникетов. При интенсивных боевых действиях солдат может не заметить пулевое или осколочное ранение или потерять сознание. Сейчас у нас идут испытания формы с такими встроенными автоматическими турникетами", — продолжает он.

Узнать о новеньких разработках всегда интересно

После этого нас ведут в помещение, где работает школа пилотов боевых дронов. Недавно министр цифровой трансформации Михаил Федоров передал занимающимся этим направлением бойцам роты дроны Mavic3. Хотя в основном бойцы все покупают за свой счет, даже вынимая средства из своего бизнеса.

"Здесь мы работаем на симуляторах, работаем с дешифрованием. Всех обучают сертифицированные тренеры, мы подписали меморандум с Global Drones Academy, у нас полная имитация боевой деятельности, мы практикуем ближнюю и дальнюю разведку, применение системы сброса боеприпасов на противника и отработку корректировки огня артиллерии по его позициям. Наши ученики уже на передовой успешно сдают свои "экзамены". Показывают, как наводят огневые удары, вывозят трофейную технику противника: КамАЗы, танки, "Ураганы". Рекорд был — семь танков за один день", — рассказывают главные по дронам: бойцы с позывными "Динамо", "Дрон" и "Айтишник".

Бойцы учатся на симуляторах, а "экзамены" сдают на передовой

По словам "Блица", они работают по трем направлениям: Чернобыль, Харьковщина и Николаев.

Кроме того, ТрО — одни из тех сил, на кого сейчас также возложена борьба с иранскими дронами, терроризирующими Украину последние недели.

Работает в бригаде также мощная служба разведки. Кабинет больше похож на одно из помещений штаб-квартиры НАТО, с большими мониторами и множеством людей, нежели на рабочее помещение роты.

"Мы обрабатываем большое количество информации и затем используем ее, чтобы она была максимально полезна для передовой и высших звеньев командования. Из источников информации у нас, в основном, космическая разведка, аэроразведка и данные от людей, которые находятся на передовой. Мы готовим информацию для ребят, чтобы они знали, что их ждет. Есть более стратегические задачи, отчеты по которым мы готовим для командования. А в общем, мы — универсальные солдаты информационного фронта. Если нужно, то мы помогаем планировать операции. В ТрО много не только людей из народа, но и офицеров запаса", — рассказывает один из аналитиков.

Кабинет службы разведки бригады ТрО более похож на одно из помещений штаб-квартиры НАТО

Долго и много снимать и расспрашивать разведку нельзя, поэтому бросаем глаз еще раз на большой монитор и идем дальше. Каждый день бойцы Сил ТрО проходят разную учебу, нас приглашают на тренировку с оружием. Здесь и NLAW, и РПГ, и СПГ. Каждая бригада может учиться и совершенствовать свои навыки, чтобы отражать атаки врага.

Трое из участников группы "АНТИТЕЛА" еще до начала вторжения записались в ТрО

В заключение также общаемся с группой "АНТИТЕЛА". Трое участников группы еще до начала вторжения записались в тероборону: лидер группы Тарас Тополя, музыканты Сергей Вусик, Дмитрий Жолудь. Сначала участвовали в боевых действиях в Киевской области, затем в Харьковской.

"Мы еще до вторжения призывали всех в ряды ТрО. Это было наше осознанное решение, мы понимали, что только полномасштабное гражданское сопротивление позволит выстоять. Это был наш гражданский поступок. Мы делали и промокампанию вместе с командованием ТрО. А до того с 2014 года занимались волонтерской деятельностью. Многое мы доставляли на передовую еще тогда. И это было, в частности, связано с тактической медициной. С того периода мы имеем определенные навыки и понимание, как работает аптечка бойца, что должен делать медик. Когда мы попали 24 февраля в нашу "располагу" (расположение подразделения. — Ред.), получили оружие, то наиболее логичным решением было пополнить медицинское подразделение. Уже во время первого боевого столкновения нашего батальона на третий день войны мы начали применять эти навыки", — рассказывает Тарас Тополя.

Разговоры о военном деле весьма увлекательны

Сергей Вусик добавляет, что по должности они были стрелками.

"Также занимались обеспечением всего батальона средствами химической защиты. Обучили почти две тысячи человек пользоваться ими и обеспечили их костюмами химической защиты. Потому что мы имели определенную информацию о возможном применении запрещенных веществ. Работали "на нуле" на Харьковщине. Там мы эвакуировали раненых с поля боя, организовывали прикрытие во время эвакуаций. Несли службу мы не вместе. Тарас и Дмитрий были в одном экипаже, я был с другой группой. Мы пересекались раз в сутки на несколько минут, передавая позиции", — рассказывает он.

Подразделения ТрО, рассказывает Тополя, это очень эффективная боевая единица, но эта эффективность обеспечивается сотрудничеством с регулярными частями ВСУ:

"Если бы в подразделениях ТрО была своя артиллерия, свои танки, тяжелое вооружение, то мы были еще эффективнее. И государству нужно двигаться в этом направлении".

Военные одновременно могут решать несколько задач

Музыканты занимаются волонтерской деятельностью, собирают средства для семей погибших в батальоне и приближают победу.

"Для нас это (Победа. — Ред.) — освобождение всех оккупированных территорий и Крыма. И чтобы россия после этого выплачивала репарации и возместила все убытки, которые она нанесла. Признание того, что они натворили, и смена режима в россии", — считает Сергей.

"Когда Украина восстановит целостность в пределах 1991 года, российский режим посыплется. И россия уже не будет тем политическим субъектом, как сейчас, и запуск процесса, когда начнут от россии отделяться порабощенные малые народы, – это будет сигналом победы. Но до того еще мы должны провести парад и отпраздновать это. Это будет номинальная победа. А полная — прекращение существования россии и режима Кремля", — говорит Тарас Тополя.

Мы прощаемся с ребятами, кто-то едет в казармы, а мы — обрабатывать полученную информацию.