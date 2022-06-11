Зеленский разрешил переброску бойцов теробороны на фронт: детали

Где использовать тероборону решает Главнокомандующий ВСУ

Силы территориальной обороны Вооруженных сил Украины теперь могут воевать в зонах боевых действий и на оккупированных территориях.

Соответствующий закон №6521 подписал президент Украины Владимир Зеленский, передает официальный сайт Верховной Рады.

Согласно данным на сайте ВР, президент подписал закон еще 10 июня.

Добавим, что бойцы территориальной обороны обычно выполняли задачи в пределах границ своей общины. После того, как закон вступит в силу, тероборона сможет выполнять задачи по всей Украине, включая зоны боевых действий и оккупированные территории. Решение о выполнении задач бойцов ТРО на территории районов, где ведутся боевые действия, будет принимать Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный.

Отметим, данный закон о теробороне был принят Верховной Радой еще в начале мая.

Ранее сообщалось, что лидер группы "Бубмокс" Андрей Хлывнюк, воюющий в рядах теробороны Киева, заявил, что чувствует презрение и брезгливость к россиянам, которые поддерживаю кровавого диктатора владимира путина.