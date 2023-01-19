Мобилизация по телефону - военком объяснил, возможно ли это

При вручении повесток сотрудники военкоматов должны придерживаться установленных правил

В Украине продолжается действие военного положения и общей мобилизации, в связи с чем мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут получать повестки в армию. Однако в некоторых случаях можно отказаться от "писем счастья". "Телеграф" разобрался в этом вопросе и, в частности, в том, могут ли мужчину мобилизовать по телефону.

Глава Дарницкого территориального центра комплектования (ТЦК) Киева полковник Руслан Тригуб объяснил, что военнообязанные могут быть оповещены по телефону относительно необходимости явиться в определенный военкомат согласно назначенному времени. А уже непосредственно в военкомате призывнику будет вручена повестка. Призвать на службу путем телефонного звонка нельзя, это незаконно.

"Я вызываю его в ТЦК, он проходит все процедуры, медицинское освидетельствование, личное изучение, после этого оформляются документы. Лишь потом я говорю: вы мобилизованы и отправляетесь в ту или иную команду", — объяснил процедуру Тригуб.

Отметим, что по телефону мужчине могут посоветовать, какие личные вещи необходимо будет взять с собой на тот случай, если мобилизация произойдет сразу на месте. Хотя определенного списка необходимых вещей нет, мужчинам могут посоветовать взять с собой комплект запасного белья, а также средства личной гигиены.

К слову, в начале текущего года в некоторых районах Киева на подъездах жилых домой появились объявления с приказом для военнообязанных явиться в районный военкомат. Данную ситуацию прокомментировали в Киевской городской военной администрации (КГВА), объяснив, что приказ, вероятнее всего, развесили представители ТЦК и СП. В КГВА добавили, что доведение до населения важной информации является частью работы ТЦКСП.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что юрист Дмитрий Дончак рассказал, могут ли мужчин в Украине вызывать в военкомат по СМС, по почте или же через их родственников.