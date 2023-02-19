Мобилизация продолжается: в ВСУ рассказали, почему повестки вручают в общественных местах

В ВСУ подчеркивают, что всем военнообязанным необходимо встать на учет

В Украине продолжают выдавать повестки мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, что нередко происходит и в публичных местах. Майор Вооруженных сил Украины Александр Мельничук объяснил украинцам, почему выдача повесток происходит в общественных местах и означает ли получение повестки, что военнообязанного сразу отправят на фронт после медкомиссии.

По его словам, вручение повесток на улицах, в торговых центрах, парках и т.д., происходит по причине поиска специалистов, запросы на которых приходят из воинских частей в ТЦК.

"У нас согласно мобилизационным планам, ТЦК (территориальный центр комплектования – ред.) получает определенную задачу на доукомплектование какой-то части, нужно определенное количество людей. Или определенное количество специалистов по определенным военным специальностям ― артиллеристы, повара", ― сказал майор.

Поэтому военнообязанным важно встать на учет. Граждан с соответствующими специальностями сразу ищут в реестре, который есть в территориальном центре комплектования.

"Как было бы правильно искать этого человека ― из перечня стоящих на учете в ТЦК. В принципе, есть этот перечень, определенная часть людей в первые дни пришла", ― подчеркнул Мельничук.

Также майор ВСУ прокомментировал информацию о том, что на фронт якобы отправляют неопытных людей. Он назвал "невозможным фейком" вбросы в сети о том, мобилизованных из ТЦК после прохождения ВЛК отвозят на фронт. Их отправляли на учения еще весной, в то время, пока система еще даже была не налажена.

"Если мы говорим об эффективности мобилизации, то мы понимаем, что то количество людей, которое было отправлено ― не где-то загрузили в автобусы и завезли на передовую. Да, мы понимаем, что подготовка где-то была сокращена, но она была. Слажение подразделений какое-то минимальное было. Не говоря уже, как сейчас ― это месяцами длится", ― объяснил Мельничук.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ВСУ рассказали, кому из граждан нашей страны сейчас отправляют повестки и какое будет наказание за неявку в военкомат.