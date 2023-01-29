Не обязательно представитель военкомата: кто в Украине может вручать повестку

В ВСУ рассказали, где имеют право вручать повестки

В Украине продолжены сроки военного положения и всеобщей мобилизации. В связи с этим нашим гражданам продолжают приходить повестки. Однако, многие интересуются тем, кто и где может вручать их. И в ВСУ дали ответ.

Спикер оперативного командования "Юг" полковник Назаров в своем Telegram-канале опубликовал слова начальника управления персонала штаба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины полковника Роман Горбача, который заявил, что повестка может быть вручена в любом месте, не запрещенном законодательством.

Кроме того, по его словам, повестку не обязательно должен вручать представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

"Повестка может быть вручена и другими должностными лицами, предусмотренными законодательством. Как руководителем учреждения, организации и предприятия, где работает призывник, так и, например, руководителем ЖЭКа, ОСМД и другими должностными лицами, уполномоченными территориальным центром комплектования вручать повестку", — пояснил. Горбач.

Напомним, ранее мы писали о том, кто в 2023 году может получить повестку в первую очередь.

Также мы сообщали о том, что адвокат объяснил, почему повестку не могут заполнять на месте.