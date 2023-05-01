Военное положение и мобилизацию продлят: законопроекты уже в Раде

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В Украине хотят в очередной раз продлить военное положение, поскольку в прошлый раз они были продлены до 18 мая.

Как можно увидеть на сайте Верховной Рады, президент Украины Владимир Зеленский подал два законопроекта №9259 и 9260, которыми предложил продлить военное положение и всеобщую мобилизацию соответственно.

В настоящее время документы были переданы на рассмотрения нужным комитетам парламента.

Текст законопроектов пока обнародован не был.

Стоит отметить, что Верховная Рада после начала полномасштабного российского вторжения уже шесть раз одобряла подобные решения: 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа и 16 ноября 2022 года, и в этом году 7 февраля.

Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщал, что скорее всего военное положение в Украине будет с 19 мая продлено еще на 90 дней, то есть до средины августа текущего года.

Как сообщалось ранее, глава Минобороны Алексей Резников накануне заявлял, что в мае объявлять новую мобилизацию не придется, поскольку текущий план не был выполнен до конца. При этом в мае изменились правила выдачи повесток, а потому получить их украинцы могут даже находясь за пределами своей родной области.