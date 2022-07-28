Как официально получить отсрочку от мобилизации: четкий ответ военного комиссара

Посещать военкомат все равно придется

Общую мобилизацию населения в Украине пока никто не отменял, поэтому повестку в военкомат могут вручить мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, однако есть исключения для отдельных категорий мужчин.

Как рассказал комиссар Харьковского территориального центра комплектации и соцподдержки Владимир Арап, некоторым мужчинам могут дать отсрочку от службы по семейным обстоятельствам.

В частности, мужчины призывного возраста имеют право на отсрочку в следующих случаях:

содержание человека с инвалидностью;

отец-одиночка;

отец троих или более несовершеннолетних детей.

Как подтвердить право на отсрочку от мобилизации

Эта процедура совсем несложная — стоит просто явиться в военкомат и предоставить соответствующие документы. Например, свидетельства о рождении детей (если их трое и более) или удостоверение человека с инвалидностью, находящегося на содержании, или другие документы в зависимости от ситуации.

После предоставления документов работники центра комплектования сделают запись по учетному делу военнообязанного и он официально получает отсрочку от мобилизации.

Ранее "Телеграф" сообщал, что делать в случаях, когда военкоматы создают преграды для призывников и не позволяют им воспользоваться своим правом на отсрочку.