Как официально получить отсрочку от мобилизации: четкий ответ военного комиссара
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 2770
Посещать военкомат все равно придется
Общую мобилизацию населения в Украине пока никто не отменял, поэтому повестку в военкомат могут вручить мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, однако есть исключения для отдельных категорий мужчин.
Как рассказал комиссар Харьковского территориального центра комплектации и соцподдержки Владимир Арап, некоторым мужчинам могут дать отсрочку от службы по семейным обстоятельствам.
В частности, мужчины призывного возраста имеют право на отсрочку в следующих случаях:
- содержание человека с инвалидностью;
- отец-одиночка;
- отец троих или более несовершеннолетних детей.
Как подтвердить право на отсрочку от мобилизации
Эта процедура совсем несложная — стоит просто явиться в военкомат и предоставить соответствующие документы. Например, свидетельства о рождении детей (если их трое и более) или удостоверение человека с инвалидностью, находящегося на содержании, или другие документы в зависимости от ситуации.
После предоставления документов работники центра комплектования сделают запись по учетному делу военнообязанного и он официально получает отсрочку от мобилизации.
Ранее "Телеграф" сообщал, что делать в случаях, когда военкоматы создают преграды для призывников и не позволяют им воспользоваться своим правом на отсрочку.