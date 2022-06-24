Мобилизация продолжается: где могут вручить повестку и в каких случаях ее можно обжаловать

Гражданам, способным выполнять воинскую обязанность и защищать государство от вражеской армии, вручают повестки с призывом на службу

В Украине правительство приняло решение о продлении сроков действия общей мобилизации до 23 августа, поэтому в ряды Вооруженных сил, а также других военных формирований, продолжают набирать военнообязанных украинцев. Согласно действующему законодательству гражданам в возрасте от 18 до 60 лет вручают повестки с призывом на службу. Пока четкие правила вручения повесток военнообязанным законом не прописаны, поэтому соответствующий документ могут вручить даже во время проезда через блокпост.

Получил повестку на блокпосте — что делать дальше

Если военнообязанному гражданину выписали повестку на блокпосте, после чего он оставил подпись в этом документе, в обязательном порядке ему необходимо обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки украинцев (ТЦК и СП).

В каком случае повестка подлежит обжалованию

Как рассказал юрист Андрей Новак, в рамках действующего законодательства предполагается возможность оспорить повестку. Однако исключительно в том случае, если для этого есть веские основания, например, если документ выписан с ошибками или если он был вручен не уполномоченным для этого лицом. Это делается по обращению с жалобой в военкомат, Министерство обороны или Национальную полицию.

"Также можно подписать повестку, но можно указывать, что она составлена с нарушениями. Там нет поля для этого – можно сделать надпись на свободном месте, поставив дату и подпись. Указать, что есть факты подделки документа, потому что повестку заполняет неуполномоченное лицо", – объяснил специалист.

Стоит также добавить, что если повестка все же была получена — это подтвержденный юридический факт. Поэтому, пока идет судебное обжалование, человека все же могут привлечь к ответственности.

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Ранее "Телеграф" сообщал, какими должны быть действия граждан, желающих получить повестку, однако так ее и не дождались.

Также напомним, простой алгоритм действий украинцев после того, как им вручили повестку с призывом на военную службу.