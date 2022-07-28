Росіяни вдарили ракетами по Кропивницькому, є прильоти: фото, відео та подробиці

Місцеві повідомляють, що чули не менше трьох вибухів

У четвер, 28 липня, на 155 день потужного протистояння українців ворожій армії росії, окупанти завдавали ракетного удару по адміністративному центру Кіровоградської області — місту Кропивницький. Місцеві жителі повідомлять, що чули не менше трьох вибухів, які роздавалися з різних районів населеного пункту.

У тутешніх Телеграм-каналах з'являються перші фото та відео, котрі підтверджують прильоти російських снарядів по місту. На опублікованих кадрах чітко видно кілька стовпів щільного диму. Вочевидь, у місцях, куди поцілили ворожі снаряди, виникли загоряння.

Варто також відзначити, що вибухи було чути тоді, коли у місті лунала повітряна тривога.

Ракетний обстріл Кропивницького

Згодом інформацію щодо ракетного обстрілу Кропивницького підтвердив керівник Кіровоградської військової обласної адміністрації Андрій Райкович. Очільник регіону звернувся до містян, закликавши їх не залигати укриттів до відбою повітряної тривоги та пообіцяв згодом повідомити усі наявні йому подробиці щодо ворожих влучань.

"Ракетний удар по Кропивницькому! Відповідні служби вже працюють. Категорично прошу усіх залишатись в укриттях до завершення тривоги! Настійливо прошу не публікувати жодної інформації. Всі подробиці згодом", — йдеться в тексті публікації.

Варто також додати, що, згідно з попередніми відомостями, які повідомляють місцеві жителі, росіяни поцілили у кілька об'єктів цивільної інфраструктури Кропивницького.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, як росія обстріляла Харків, Миколаїв, Кропивницький. Частину ракет вдалося збити силам ППО, але деякі спричинили масові жертви. Зокрема у Кропивницькому ракети вбили трьох людей, багато людей поранили.

Нагадаємо, що кількома днями раніше ворожа армія росії завдала ракетного удару по Хмельницькій області. Вибухи пролунали в районі Кам’янець-Подільського. На щастя, в регіоні успішно спрацювала система протиповітряної оборони, тож сильних наслідків обстріл не завдав.